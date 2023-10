Enasarco: obbligo previdenza integrativa per tutti gli agenti

Agenti e rappresentanti di commercio, obbligo di previdenza integrativa Enasarco oltre ai contributi obbligatori INPS: anticipazioni sulla Manovra 2024.

La Manovra 2024 potrebbe introdurre l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla previdenza integrativa di Enasarco per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio già tenuti a iscriversi alla gestione commercianti e alla gestione separata per quanto riguarda i venditori porta a porta.

Si tratta dunque di agenti assicurativi, agenti pubblicitari, venditori porta a porta e procacciatori d’affari, che dovranno per legge versare i contributi anche alla forma di previdenza integrativa gestita da Enasarco oltre a quella obbligatoria versata all’INPS.

Obbligo contributi INPS ed Enasarco

La Manovra estende l’obbligo di previdenza integrativa per una serie di attività che vengono equiparate a quella d’intermediazione nel commercio svolta da agenti e rappresentanti di commercio.

La bozza della Legge di Bilancio – in attesa di conferme in base al testo definitivo – stabilisce che dal 2024 debbano versare i contributi previdenziali all’INPS oltre ai contributi Enasarco:

chiunque eserciti, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o procacciamento d’affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti (con abolizione contestuale dell’esonero finora previsto per gli agenti assicurativi);

i lavoratori autonomi che svolgono attività abituale di vendita diretta a domicilio ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 173/2005.

L’obbligo prevedrebbe il versamento contributivo con aliquota del 17% nel rispetto di minimali e massimali annui.

Insieme ai nuovi obblighi arriveranno però anche nuove tutele, vale a dire il diritto a beneficiare delle prestazioni previdenziali erogate da Enasarco (come pensioni, trattamenti di invalidità e inabilità, reversibilità ai superstiti) a integrazione dei trattamenti già erogati dall’INPS, e quelle assistenziali (es.: contributi in caso di infortunio, malattia, nascite e altro) previste dai programmi Enasarco.

Altri obblighi 2024 per agenti di commercio

Sembra anche che sarà previsto per tutti l’obbligo d’iscrizione alla Camera di Commercio, al Registro REA e al versamento dei diritti annuali.

Esclusioni

Non sarebbero tenuti a rispettare i nuovi obblighi, invece, coloro che esercitano le attività per un massimo di 60 giorni annui anche non consecutivi, i venditori porta a porta e chi percepisce un reddito annuo non superiore a 5mila euro.