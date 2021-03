Commercialisti: contributi per finanziamenti accesi nel 2021

Contributi a supporto dei finanziamenti accesi dagli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti nel corso del 2021.

Cassa Dottori Commercialisti ha rinnovato per il 2021 l’iniziativa a supporto degli iscritti in difficoltà, a causa dell’impatto economico-finanziario dalla pandemia, erogando contributi a favore di coloro che sottoscrivono contratti di finanziamento nel corso dell’anno. Grazie a un plafond di risorse pari a 1 milione e 500mila euro, la Cassa mette a disposizione un contributo per i finanziamenti accesi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 agli iscritti con un reddito non superiore a 50mila euro, relativo al periodo di imposta 2020 (determinato sommando reddito professionale con redditi di lavoro dipendente e di pensione). I contributi possono essere concessi anche ai soci di STP (Società tra professionisti) o studi associati.

Commercialisti: contributi e indennità 15 Giugno 2020

È anche possibile beneficiare di un contributo di 500 euro nel caso di prestiti di importo minimo di 10mila euro e di un ulteriore 1% sulla quota di finanziamento eventualmente eccedente i 10mila euro, senza superare un valore massimo del prestito di 30mila euro.

Sono esclusi i contratti di leasing e i finanziamenti di importo inferiore ai 10mila euro o di durata inferiore a 12 mesi.

Le domande per accedere ai contributi possono essere inoltrate esclusivamente attraverso il servizio CSF online, disponibile all’interno dell’area riservata sul sito web di Cassa Dottori Commercialisti.

Il rinnovo di questa importante iniziativa avviata lo scorso aprile – commenta Stefano Distilli, Presidente di Cassa Dottori Commercialisti – nasce dalla consapevolezza che, purtroppo, per molti professionisti la crisi di liquidità si protrarrà ulteriormente. Diventa, quindi, fondamentale offrire loro un supporto concreto anche per l’anno 2021.