Personale sanitario nelle scuole: come fare domanda

Professionisti sanitari per far ripartire in sicurezza le scuole laziali: cosa prevede l'ordinanza regionale e come accedere alle selezioni.

Medici a scuola: cercasi specializzandi e pensionati 2 Settembre 2020 È stata siglata dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti l'ordinanza che attiva le procedure di ricerca di personale sanitario da parte delle ASL del territorio, al fine di reclutare medici, infermieri e assistenti sanitari che possano gestire le iniziative di prevenzione e controllo dei contagi da Covid-19 in scuole e servizi educativi del Lazio. Come sottolinea l'ordinanza, le professionalità saranno acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali così come mediante il ricorso alle graduatorie delle procedure concorsuali già in corso. È anche possibile inserire nelle attività di reclutamento i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all'ordine anche se non in possesso delle specializzazioni. La Direzione regionale Salute stabilirà il fabbisogno e il numero dei professionisti sanitari da impiegare presso le ASL, sebbene la stima attuale sia di circa 500 unità. => Sanità: opportunità di lavoro in tutta Italia Accanto a questo – annuncia l'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato – abbiamo aderito alla gara promossa dall'Azienda zero del Veneto, che ringrazio della sinergia, per acquisire un milione di tamponi rapidi che saranno utili anche a circoscrivere eventuali focolai, il tutto mentre procedono i test sierologici con oltre 35 mila prenotazioni e 9 mila i test già eseguiti a docenti e operatori scolastici.