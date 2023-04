Pratica forense INPS: domande online fino all’11 maggio

Al via le candidature per essere ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura INPS: bandi online suddivisi per zona geografica.

Fino all’11 maggio sono aperte le candidature per essere ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura INPS, un’opportunità concessa ai laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti.

Sul portale INPS è possibile visualizzare tutti i bandi relativi alla pratica forense suddivisi per Regione e inerenti all’Avvocatura centrale dell’Istituto.

La pratica forense presso l'Avvocatura INPS, consente di accedere all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli Uffici Legali degli Enti pubblici.

Per poter inviare le candidature è necessario:

essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS. indicato nella domanda di pratica;

richiesti per l’iscrizione nel tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS. indicato nella domanda di pratica; se già iscritti nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, non avere u’anzianità di iscrizione superiore a 2 mesi.

La domanda per l’ammissione alla pratica forense può essere presentata esclusivamente in via telematica, dall’11 aprile fino all’11 maggio 2023. Le graduatorie saranno pubblicate nella all’interno del sito Internet istituzionale.