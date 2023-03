Assunzioni e incarichi PNRR: tutti i bandi in scadenza su InPA

Sul portale unico per il reclutamento InPA nuovi per il reclutamento di esperti e professionisti da inserire nell’ambito del PNRR.

Prosegue la ricerca di professionisti ed esperti chiamati a supportare la realizzazione dei progetti del PNRR, risorse da reclutare attraverso bandi e avvisi pubblicati regolarmente sul portale InPA.

La piattaforma, infatti, rappresenta il portale unico per il reclutamento del personale da impiegare nella Pubblica Amministrazione anche per quanto riguarda gli incarichi legati al PNRR.

Attualmente sono numerosi i bandi attivi per il conferimento di incarichi di collaborazione o assunzione a tempo determinato, rivolti ai professionisti appartenenti a diversi ambiti e promossi da Ministeri e altri Enti pubblici, in tutta italia.

Selezione di professionisti ed esperti PNRR

Qui di seguito l’elenco dei bandi ancora attivi per la selezione di professionisti ed esperti per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR:

ricerca di n. 1 professionista avvocato, a cui conferire un incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, scadenza candidature 20 marzo;

selezione di n. 3 esperti per il conferimento di incarico da finanziare nell’ambito del PNRR, progetto: “professionista di alta specializzazione “senior” in Sicilia, scadenza candidature 22 marzo;

assunzione di n. 3 “istruttori direttivi tecnici” cat. D – pos. econ. D1 – a tempo pieno e/o parziale e determinato, per esigenze connesse al sisma del Centro Italia 2016, scadenza candidature 23 marzo;

affidamento di n.1 incarico di collaborazione professionale profilo “esperto in tema di gestione, rendicontazione e controllo” in Puglia, scadenza candidature 23 marzo;

ricerca di n. 13 Esperti in Change management e trasformazione digitale in Emilia-Romagna, scadenza candidature 27 marzo;

ricerca di n. 9 esperti in ambiente ed energie rinnovabili in Emilia-Romagna, scadenza candidature 27 marzo;

assunzione di n.2 unità di personale a tempo determinato part time 50%, come specialista in attività tecniche e progettuali di cat. D in Toscana, scadenza candidature 28 marzo;

assunzione a tempo determinato e pieno di n.4 unità di istruttore direttivo amministrativo cat. D, scadenza candidature 29 marzo;

assunzione a tempo determinato e pieno n.8 posti istruttore direttivo tecnico cat. d per PNRR, scadenza candidature 29 marzo;

assunzione a tempo determinato tempo pieno di n. 1 unità categoria giuridica D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, scadenza candidature 13 aprile;

assunzione, a tempo parziale (18,00/36 ore settimanali) e determinato per la durata di 24 mesi di n. 2 Istruttore Tecnico Geometra in Calabria, scadenza candidature 14 aprile.