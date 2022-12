Concorso Notaio per 400 posti: bando e scadenza

Nuovo bando di concorso per 400 posti da Notaio indetto dal Ministero della Giustizia: domande dal 10 gennaio 2023.

Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo bando di concorso per Notaio da 400 posti, selezione destinata a tutti coloro che oltre ad aver conseguito il titolo di studio hanno anche completato la pratica notarile.

Concorso Notaio 2023

Concorso per Notaio: requisiti, prove, come prepararsi 5 Luglio 2022 Il concorso per Notaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 dicembre 2022, è finalizzato a coprire 400 posti prevede la partecipazione solo di coloro che non sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di Notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Requisiti per diventare Notaio

Come precisa il bando di concorso, per partecipare alla selezione è necessario:

essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato da una università italiana, oppure di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato da una università italiana, oppure di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; aver completato, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile con l’indicazione del relativo periodo e del Consiglio Notarile nella cui circoscrizione è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal 10 gennaio 2023, spedendola a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. È anche possibile compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso utilizzando l’apposita procedura disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, autenticandosi tramite SPID di secondo livello, o con carta di identità elettronica (CIE), o con carta nazionale dei servizi (CNS).