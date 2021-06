Coding Challenge Week per talenti ICT

Evento online mirato a favorire l'incontro tra i recruiter e i giovani talenti che vogliono trovare lavoro in ambito ICT.

È in programma dal 28 al 30 giugno 2021 l’evento Coding Challenge Week, iniziativa mirata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in ambito ICT. Possono partecipare gratuitamente i giovani talenti informatici maggiorenni con abilità di programmazione software e gestione dei dati. Per partecipare è sufficiente iscriversi alla piattaforma di gioco e sfidare gli altri partecipanti, attendendo le giornate conclusive dell’evento per conoscere l’esito delle challenge e incontrare i recruiter.

Sono previste due alternative di challenge per testare linguaggi diversi, più una terza sfida ad alta difficoltà:

Front-end developer challenge;

Data science challenge;

Top developer challenge.

Oltre a vincere uno dei premi in palio (buoni Amazon di diverso valore), i partecipanti potranno farsi notare dalle aziende che assumono e ottenere una consulenza di carriera one-to-one. Per le aziende, inoltre, l’iniziativa rappresenta un’occasione importante per incontrare i giovani talenti e far emergere il proprio Employer Brand. Per iscriversi è necessario compilare il form online.