Contenuti e post di successo per il business: ecco come crearli

Come creare contenuti di successo per il business: formati, canali e strategie per attrarre clienti, fidelizzarli e aumentare la visibilità online.

Il content marketing è uno degli elementi fondamentali di una strategia pubblicitaria digitale efficace. Ma come si creano contenuti di successo, capaci di posizionare un sito aziendale ai primi posti della SERP, in grado di attirare nuovi clienti e utili per fidelizzare il pubblico di riferimento?

Che il content marketing giochi un ruolo determinante nella pubblicità online è ormai indiscutibile. Tuttavia, per PMI e professionisti, creare contenuti veramente efficaci rappresenta una sfida quotidiana. E la difficoltà è amplificata dall’enorme gamma di formati e piattaforme disponibili per la condivisione dei contenuti creati.

Se, da un lato, questa varietà offre tantissime opportunità da cogliere, dall’altro può generare confusione e dubbi, soprattutto nei meno esperti. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme i passaggi fondamentali per creare contenuti di successo, in grado di promuovere un’attività sul web.

L’importanza di content marketing e contenuti di successo

La diffusione del digital marketing ha alimentato una falsa credenza: in molti pensano che basti scrivere un testo corretto grammaticalmente e pubblicarlo per ottenere risultati. In realtà, creare contenuti di successo ed efficaci è un processo molto più complesso, che richiede competenze specifiche e, spesso, l’intervento di professionisti qualificati.

Inoltre, una strategia di content marketing ben strutturata non si limita alla redazione di testi da mandare in pubblicazione. Prevede l’utilizzo di diversi formati, come immagini, video, podcast e infografiche.

Questi strumenti, se integrati strategicamente, possono generare contenuti accattivanti, fruibili e, soprattutto, in grado di generare risultati.

La scelta di formati e canali

Così come i formati sono numerosi, altrettanto varie sono le piattaforme disponibili per la diffusione dei contenuti. Conoscere i vari canali esistenti e sfruttarne al meglio le potenzialità è d’obbligo per massimizzare i risultati.

Tra i canali più importanti per una strategia di content marketing che funzioni c’è innanzitutto il blog aziendale. Questo spazio virtuale rappresenta un punto di riferimento per l’azienda o il professionista, dove condividere contenuti utili e informativi. Se ottimizzati in ottica SEO, gli articoli sul blog possono inoltre generare traffico organico e qualificato verso il sito web: si tratta dunque di una risorsa preziosa per attrarre nuovi clienti.

Anche i social media rivestono un ruolo chiave nella strategia di content marketing. Tra i formati più apprezzati su queste piattaforme troviamo i video, coinvolgenti e facilmente fruibili dal pubblico, a patto che siano utili e non esclusivamente pubblicitari.

Infine, email e newsletter sono strumenti da includere in una strategia di content marketing che funzioni. Questi canali consentono una comunicazione diretta e personalizzata con il pubblico, consolidano la relazione con i clienti esistenti e aiutano ad acquisire nuovi contatti da trasformare in clienti paganti.

Come creare contenuti di successo

Indipendentemente dal formato e dal canale di condivisione scelto, la creazione di contenuti efficaci richiede il rispetto di alcuni passaggi fondamentali.

Il primo step consiste nell’identificazione del pubblico target e dei suoi bisogni. Un contenuto di successo nasce sempre come risposta a una necessità reale del pubblico e dei consumatori tipo. In secondo luogo, ogni contenuto deve avere un obiettivo chiaro: aumentare la visibilità del brand, acquisire nuovi contatti, incrementare le vendite o fidelizzare i clienti. Definire la finalità del contenuto consente di orientarne lo stile, di scegliere il formato giusto e di selezionare il canale di distribuzione più adeguato. Una volta creato il contenuto, poi, il lavoro non è finito: è necessario analizzare i risultati dei contenuti per misurare il loro impatto e apportare eventuali miglioramenti.

Il monitoraggio consente di scoprire quali sono i formati e i prodotti che funzionano meglio: in questo modo, si potrà orientare la creazione di nuovi contenuti di successo in futuro, usando come base di partenza quelli che hanno ottenuto migliori risultati.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera