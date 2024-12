L’inizio dell’anno nuovo è il momento in cui i business ripensano alle proprie strategie pubblicitarie: ecco come introdurre i Social Media per rilanciare un’attività.

Spesso l’inizio di un nuovo anno coincide col periodo in cui moltissime attività, che si tratti di aziende o studi professionali, ripensano ai propri obiettivi. Si tratta anche del momento giusto per modificare la propria strategia di marketing: una strategia in cui l’utilizzo dei Social Media è fondamentale.

D’altronde, gli utenti del web utilizzano queste piattaforme per diverse ore ogni giorno. Questo tempo prezioso può essere sfruttato da aziende e professionisti che vogliono intercettare nuovi clienti e aumentare la propria visibilità.

Tra i buoni propositi per il nuovo anno, dal punto di vista del marketing, è quindi fondamentale implementare la giusta strategia sui Social Media. Ecco come sfruttare queste piattaforme al meglio per rilanciare il proprio business.

Vantaggi per aziende sui Social Media: visibilità e relazioni

Ripensare ai Social Media, che da piattaforme di svago si trasformano in vero e proprio strumento di marketing, significa aumentare le possibilità di vendita.

Aziende e professionisti alla ricerca di nuovi clienti non possono tralasciare l’aspetto social.

Grazie ai Social Media, infatti, i business possono aumentare la propria visibilità e farsi conoscere da un più ampio pubblico.

Inoltre, e questo è uno degli aspetti fondamentali legati all’uso di queste piattaforme, una corretta comunicazione sui social permette di costruire una community fidelizzata.

Tramite i social, è possibile comunicare con brand e professionisti in maniera diretta. Vale però anche il contrario: le attività hanno a disposizione un canale di comunicazione con i clienti, reali e potenziali.

Questo aspetto permette ai consumatori di percepire il lato più “umano” e autentico dei brand, il che avrà impatto positivo e creerà fiducia.

Piattaforme Social come strumento di analisi dei dati

Uno degli aspetti maggiormente sottovalutati quando si parla di utilizzo dei Social Media per rilanciare un business riguarda i dati.

Spesso, in effetti, le preziose informazioni che queste piattaforme possono fornire non vengono valorizzate. Eppure, i social più utilizzati consentono ai business di accedere a tutta una serie di tool pubblicitari.

Grazie a questi tool, è possibile ottenere dati precisi in merito al pubblico e agli utenti che interagiscono col profilo del brand. Le informazioni che le cosiddette business suite mettono a disposizione sono moltissime: permettono di analizzare età, sesso e provenienza degli utenti. E le informazioni fornite dagli strumenti pubblicitari non si limitano a quelle appena elencate.

Si tratta di un aspetto fondamentale nell’utilizzo delle piattaforme social come strumento pubblicitario. I dati forniti dai social permettono infatti di delineare il profilo del cliente ideale, in modo da creare una comunicazione mirata e da avviare specifiche campagne pubblicitarie, sia sulle piattaforme di Social Media, sia utilizzando altri strumenti di marketing.

Come rilanciare il proprio business a inizio anno

Ma come utilizzare i Social Media per rilanciare il proprio business, iniziando il nuovo anno nel migliore dei modi?

Il primo passo è scegliere i social giusti: non occorre presidiare ogni piattaforma esistente, è più profittevole concentrarsi su quelle dove il pubblico di riferimento è maggiormente presente.

Le piattaforme del gruppo Meta, come Facebook e Instagram, sono un ottimo punto di partenza. Facebook offre un pubblico molto vasto ed eterogeneo. Instagram, invece, è adatto per creare contenuti visivi d’impatto, ed è perfetto per chi vende prodotti.

I professionisti, invece, non dovrebbero sottovalutare LinkedIn, la piattaforma del networking professionale.

Una volta individuati i Social Media giusti, prima di iniziare a pubblicare bisognerà pensare ad un calendario editoriale ben strutturato, coerente e coinvolgente.

Ampio spazio dovrà essere dato ai contenuti utili per gli utenti, magari in formato video. I social non vanno utilizzati come una semplice vetrina dove esporre prodotti e servizi, ma andrebbero sfruttati per generare valore e per attrarre gli utenti.

Da non sottovalutare, infine, le campagne sponsorizzate: sono un ottimo modo per raggiungere un pubblico più ampio.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera