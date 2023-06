Piano editoriale social, quali contenuti pubblicare? Ecco come creare post efficaci

Quali sono i contenuti da inserire all’interno di un piano editoriale social di successo? Scopriamo come si creano dei post in grado di coinvolgere il target.

Uno dei problemi più spinosi che aziende e professionisti presenti sui social media devono affrontare è la creazione di un piano editoriale di successo. Non è facile, infatti, capire da dove iniziare, quali contenuti pubblicare e, soprattutto, come creare post realmente efficaci.

Eppure, l’importanza di un piano editoriale social, ma anche per l’eventuale blog aziendale, è ben nota.

Possedere un piano efficace è la base di partenza per raggiungere gli obiettivi di marketing aziendali. Se ben strutturato, poi, può anche aumentare il pubblico e migliorare l’engagement dei seguaci.

Ma come si fa a creare un piano editoriale vincente? Scopriamolo subito.

Contenuti e piano editoriale social: pubblico, formati e keyword

La prima cosa da fare per creare un piano editoriale di successo è identificare con esattezza il pubblico al quale ci si rivolge. Conoscendo l’identità ipotetica del pubblico ideale, gli interessi e, soprattutto, le esigenze, si potranno creare e offrire dei contenuti che possano rispondere alle loro domande o risolvere i loro problemi.

Nella creazione di un piano editoriale social vincente, poi, è importantissimo scegliere il formato giusto.

Ci sono molti formati di contenuti tra cui scegliere e tale scelta deve essere effettuata tenendo conto del pubblico di riferimento, ma anche della tipologia di messaggio che si vuole veicolare.

Da ricordare, comunque, che non esiste un formato di contenuto migliore rispetto agli altri. Tutto dipende dalla nicchia di riferimento, ma anche dagli obiettivi di marketing dell’azienda o del professionista.

Durante la creazione dei contenuti per il proprio piano, altro aspetto da non sottovalutare sono le keyword. Le parole chiave sono importanti per la strategia SEO di siti web e blog, ma hanno rilevanza anche sui social media.

Ricercare le parole chiave più rilevanti per la propria nicchia e includerle in post e contenuti in modo naturale e senza forzature, magari in formato hashtag, può fare la differenza e garantire maggior visibilità al brand.

Come distinguersi dalla concorrenza grazie al piano editoriale

Ad oggi, non basta pubblicare contenuti, anche se interessanti: i potenziali clienti, ogni giorno, vengono letteralmente bombardati da una miriade di contenuti social. Molti di questi provengono da aziende e professionisti alla ricerca di pubblicità sui social.

Dunque, uno step fondamentale nella creazione di un piano editoriale social di successo è la produzione di contenuti originali e creativi. Infatti, è necessario offrire non solo contenuti interessanti, ma anche originali e unici, al fine di suscitare l’interesse dei potenziali clienti.

È bene, dunque, esplorare nuove tematiche e nuovi argomenti. Anche utilizzare formati nuovi che la concorrenza non sfrutta quotidianamente potrebbe essere un modo per spiccare.

Dal piano al calendario editoriale social

Ovviamente, per ottenere il successo grazie al piano editoriale social, non basta creare post efficaci: i contenuti andranno anche calendarizzati.

Alla base del successo del piano editoriale, infatti, c’è anche un calendario ben strutturato.

Una volta creati i contenuti, occorre pianificare le pubblicazioni in modo da avere un flusso costante di contenuti. Il calendario editoriale, inoltre, dovrà tenere conto delle festività, degli eventi speciali e delle campagne di marketing da promuovere.

E, dopo la calendarizzazione dei contenuti, il lavoro sul piano editoriale social non è ancora finito.

Per sapere se il piano ha funzionato, è necessario misurarne i risultati. Per farlo, le maggiori piattaforme social media offrono tutta una serie di strumenti di analisi, in grado di fornire informazioni sui post condivisi, sia organici che sponsorizzati.

In base ai risultati, sarà possibile apportare eventuali modifiche al piano editoriale, per migliorarlo ulteriormente e modificare tutti quegli elementi che non hanno funzionato.

Insomma, in base a quanto detto fino ad ora abbiamo compreso bene che la creazione di un piano di successo non è immediata. Tuttavia, l’ideazione di post efficaci e correttamente calendarizzati apporterà, senza ombra di dubbio, dei benefici enormi al business.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera