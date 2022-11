Video Marketing: perché sceglierlo e come sfruttarlo in azienda

Il Video Marketing è uno degli strumenti pubblicitari più potenti per aziende e professionisti: ecco come sfruttare il potere dei contenuti video.

Con il content marketing, aziende e professionisti possono raggiungere il proprio pubblico target in maniera efficace, sfruttando strumenti e trend del momento come ad esempio il video marketing.

Si tratta di una nuova forma di pubblicità che prevede l’utilizzo di video promozionali per costruire il proprio marchio e trovare nuove opportunità di business, è in grado di garantire risultati non raggiungibili cn le sole foto e testi.

Cerchiamo di capire perché è importante il video marketing e come utilizzare contenuti video per una strategia di successo.

Che cos’è il video marketing

Quando parliamo di video marketing, intendiamo tutti quei contenuti in formato video che aziende e professionisti utilizzano con finalità promozionali.

Generalmente, questi contenuti vengono condivisi sui profili social aziendali anche se è possibile sfruttarli per condividerli via email o sul proprio sito web.

Se realizzato adeguatamente, un video può svolgere tante funzioni. Prima di tutto, attirare un pubblico più vasto. I video, infatti, hanno il potere di catturare l’attenzione , anche di coloro che non conoscono ancora un determinato marchio.

, anche di coloro che non conoscono ancora un determinato marchio. Il video è uno dei canali più potenti per aumentare la brand awareness , perché conquista potenziali clienti che si trovano ancora nelle fasi iniziali del funnel di vendita.

, perché conquista potenziali clienti che si trovano ancora nelle fasi iniziali del funnel di vendita. Grazie ad un contenuto video, i potenziali acquirenti sono in grado di conoscere meglio un prodotto . La qual cosa potrebbe condurli molto più agevolmente alla decisione di concludere subito l’acquisto.

. La qual cosa potrebbe condurli molto più agevolmente alla decisione di concludere subito l’acquisto. Tra i vantaggi dei video promozionali abbiamo anche un elevato ritorno sull’investimento pubblicitario ( ROI ), registrato da più dell’80% delle aziende che utilizzano questo formato.

ritorno sull’investimento pubblicitario ( ), registrato da più dell’80% delle aziende che utilizzano questo formato. Infine, utilizzare i video sul proprio sito web o sulle eventuali landing pages consente di migliorare il posizionamento su Google, dimostrando di agire positivamente sulla SEO: il motore di ricerca apprezza i video e perciò garantisce un posizionamento più alto a quei siti che contengono anche questo tipo di contenuti.

Come utilizzare i video

Uno dei freni all’uso dei video marketing è la difficoltà di iniziare tale attività: indipendentemente dalla strumentazione, per creare video promozionali efficaci occorre tenere in considerazione alcune variabili in grado di fare la differenza tra un video di successo e un contenuto poco accattivante.

Il primo step è individuare il proprio pubblico di destinazione (così come per i contenuti di altro formato, anche i video devono rivolgersi ad un target ben definito). Allo stesso modo, anche un video dovrà avere un obiettivo ben fissato (ce ne occuperemo più avanti). Terzo step è scegliere la piattaforma su cui il video sarà condiviso (esistono varie opzioni tra le quali scegliere e che determinano anche la durata del contenuto stesso). Infine è bene fissare un budget, in modo da sapere preventivamente quanto si è disposti ad investire.

Tipologie di video marketing

Il contenuto del video marketing può variare a seconda degli obiettivi pubblicitari dell'azienda o del professionista.

Si può ad esempio utilizzare un video per spiegare il funzionamento di prodotti o servizi, nel caso in cui l’obiettivo sia aumentare le vendite.

di prodotti o servizi, nel caso in cui l’obiettivo sia aumentare le vendite. Non solo: i video pubblicitari hanno anche il potere di aumentare la fiducia dei potenziali clienti. In questo caso, i contenuti video potranno mostrare delle recensioni filmate dai clienti del brand.

filmate dai clienti del brand. Infine è possibile sfruttare i video live, opzione offerta dalla maggior parte dei social, durante i quali il brand può interagire col pubblico in tempo reale e rispondere alle sue domande chiarendo in diretta eventuali dubbi.

In poche parole: “Non basta saper fare, bisogna anche far sapere”.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera