Riforma Pensioni: riscatto agevolato per i vuoti contributivi

Riforma Pensioni: la Manovra 2024 introduce in via sperimentale un riscatto agevolato fino a 5 anni di vuoti contributivi: ecco le regole e i limiti.

Con le prime misure di Riforma Pensioni contenute nella nuova Legge di Bilancio, c’è anche l’avvio in via sperimentale per il biennio 2024-2025 del nuovo meccanismo di riscatto agevolato fino a 5 anni di vuoti contributivi, pensato per la futura pensione dei giovani con carriere discontinue.

Per evitare di uscire con un assegno troppo povero, l’agevolazione permette di accumulare fino a anni nel proprio montante, pagandoli al costo minimo e valorizzandoli ai fini pensionistici.

Come funziona il riscatto agevolato per i contributivi puri

Pensione anticipata contributiva a 64 anni, stretta dal 2024 24 Ottobre 2023 I lavoratori senza versamenti antecedenti al 1° gennaio 1996, che ricadono nel sistema di calcolo pensione interamente contributivo (i cosiddetti contributivi puri), potranno riscattare in modo agevolato i periodi che non sono coperti da retribuzione e da obblighi contributivi, in modo analogo a quanto accade per il riscatto della laurea.

Lo strumento consente sia di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro sia di aumentare il numero di contributi, così da ottenere un assegno più alto.

La nuova misura sperimentale si integra infatti con l’abolizione del vincolo di maturazione di un importo minimo della pensione di vecchiaia per potersi ritirare (fino ad oggi previsto, nella misura pari a 2,8 volte il trattamento minimo).

Come pagare il riscatto dei vuoti contributivi

Come andare in pensione anche con pochi contributi 22 Settembre 2023 I vuoti contributivi potranno essere riscattati nella misura massima di cinque anni anche non continuativi. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione o suddivisi in massimo 120 rate mensili, con importo non inferiore a 30 euro e senza applicazione di interessi.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, potrà essere anche il datore di lavoro a sostenere l’onere per il riscatto, destinandovi gli eventuali premi di produzione.