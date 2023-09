Lavoro di domenica nel CCNL Commercio: deroghe per madri e caregiver

Cosa prevede il CCNL Commercio in merito al lavoro domenicale per genitori di figli minori e lavoratori che assistono portatori di handicap.

Il lavoro di domenica è previsto dal CCNL del Commercio, rappresentando un obbligo per i lavoratori con contratto a tempo pieno o part-time, anche in apprendistato, sebbene la normativa vigente preveda alcune deroghe speciali per genitori, portatori di handicap e caregiver.

Stando al testo del CCNL Commercio, infatti, il lavoro domenicale viene retribuito con maggiorazione del 30% sulla retribuzione e il lavoratore può essere dispensato dall’obbligo in determinate situazioni.

CCNL Commercio: calcolo stipendio netto livello per livello 1 Luglio 2023 L’articolo 153 del CCNL Commercio è dedicato proprio al lavoro domenicale, sottolinea che non sono tenuti ad assicurare questa prestazione i lavoratori che rientrano nei seguenti casi:

le madri , o i padri affidatari , di bambini di età fino a 3 anni;

, o i , di bambini di età fino a 3 anni; i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;

di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi; i portatori di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.

Come sottolinea lo stesso articolo, altre ipotesi possono sempre essere concordate al secondo livello di contrattazione.