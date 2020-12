Il nuovo DPCM con le regole fino a metà gennaio

Dopo il DL con le limitazioni di Natale, nuovo DPCM con le regole fino al 15 gennaio: pranzi e cenoni fuori, turismo e shopping, scuola e spostamenti.

Covid: Natale senza spostamenti, vaccino per tutti 3 Dicembre 2020 Le nuove regole entrano in vigore il 4 dicembre, valide fino al 15 gennaio. L’Italia resta divisa in tre zone, rosse, arancioni e gialle, caratterizzate in base al livello di rischio contagio entro le Feste l’Italia potrebbe essere tutta zona gialla. Per questo, il DPCM firmato in giornata dal premier Giuseppe Conte prevede restrizioni specifiche sugli spostamenti fra regioni e comuni, inasprendo per il periodo delle festività le normali regole delle zone gialle.

Le prime norme sugli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono già contenute nel decreto legge del 2 dicembre, già in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un provvedimento che sostanzialmente getta le basi per il nuovo DPCM.

Dunque, in base al dl 158/2020, dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti fra Regioni. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, 25 e 26 dicembre e primo gennaio, anche gli spostamenti fra Comuni tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità. E’ però sempre possibile il rientro nella propria abitazione (ma solo prima casa).

Su questo divieto resta comunque alto il dibattito politico, in particolare fra Governo e Regioni, e non si escludono novità (per esempio, eccezione nel caso di parenti anziani o necessità di raggiungere i figli).

In generale, nel provvedimento anti Covid in corso di approvazione potranno esserci modifiche o ulteriori restrizioni: «nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – si legge nel dl 158/2020 – i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure» su spostamenti, quarantena, cerimonie, eventi, negozi, trasporti, e via dicendo.

E qui siamo alle norme del nuovo DPCM. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, ma il primo gennaio durerà fino alle 7 del mattino. La messa di Natale del 24 dicembre deve avvenire in un orario che consenta il rientro nelle abitazioni entro le 22. Se, come si ritiene possibile, tutte le Regioni nelle ultime settimane dell’anno saranno gialle, i bar e i ristoranti potranno tenere aperti fino alle 18, come da attuali regole.

Par di capire che in ogni caso, anche in zone che dovessero essere contrassegnate da un maggior livello di rischio, si pensi a consentire il pranzo di Natale, S. Stefano, primo dell’anno ed Epifania al ristorante, ma con un massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo. Ci sono peròuna serie di limitazioni specifiche per i festeggiamenti di Capodanno: i ristoranti interni agli alberghi, che sono gli unici a poter tenere aperto anche dopo le 18 in base alle normali regole delle zone gialle, non potranno fare il cenone, e dovranno restare chiusi. La ratio è quella di impedire feste con troppe persone. Per i clienti dell’albergo, è previsto il servizio in camera.

Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 7 gennaio, le crociere sono sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio. Quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero o da un crociera dopo il 10 dicembre.

Le regole per i negozi: centri commerciali chiusi nel fine settimana e nei giorni festivi a partire dal 21 dicembre, gli altri negozi possono tenere aperto al massimo fino alle 21 fino al 6 gennaio. Infine, la scuola, che non riapre fino a dopo le feste. L’ipotesi è quella di riaprire anche i licei dal 7 gennaio ma con didattica a distanza al 50%, all’università le lauree ed esami in presenza, eventualmente lezioni solo per un numero ridotto di studenti.

DPCM: ristoranti, negozi e aziende nelle tre fasce 5 Novembre 2020 Per il resto, restano le attuali regole per le zone gialle, arancione e rosse.

Quindi, lockdown nelle zone rosse (niente spostamenti fra Regioni e fra comuni e anche all’interno dello stesso comune, bar e ristoranti chiusi tranne che per take away e consegne e domicilio, negozi chiusi, aperte solo le scuole elementari, didattica a distanza per medie e superiori, riempimento mezzi di trasporto al 50%, chiusi cinema, teatri, attività ludiche, culturali e sportive).

Nelle zone arancioni, allentamento sugli spostamenti, che sono liberi fra le 5 e le 22 (poi scatta il coprifuoco) consentiti fra comuni diverse (ma non fra regioni), possono stare aperti i negozi, ma devono chiudere nei festivi e prefestivi i centri commerciali.

Le zone gialle hanno il coprifuoco, ma non ci sono altre limitazioni agli spostamenti (che sono liberi anche fra Regioni), i bar e i ristoranti possono tenere aperto fino alle 18. In pratica, quindi, in base al nuovo DPCM, all’interno di questo quadro generale di regole si inseriscono le modifiche e le limitazioni sopra riportate che riguardano le festività.