In relazione alla richiesta di aspettativa per il dipendente, ho letto della possibilità di ricongiungimento familiare soltanto per il pubblico. Vorrei sapere se anche il dipendente privato con contratto a tempo indeterminato ha diritto a richiedere i 12 mesi di aspettativa non retribuiti per ricongiungersi con il coniuge all’estero libero professionista.