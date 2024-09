Modello 730 in scadenza: compilazione online semplificata

Il Modello Redditi 2024 già presentato per la dichiarazione può essere annullato entro il 27 settembre e reinviato: ecco come fare.

Nel Cassetto Fiscale delle Partite IVA arriva la scheda con il proprio punteggio di affidabilità, per calcolare i benefici del Concordato Preventivo.

Trattamento integrativo IRPEF: conguaglio bonus 100 euro nel 730

Bonus IRPEF nel 730: recupero del trattamento integrativo in dichiarazione dei redditi per i dipendenti beneficiari ma con busta paga senza ex Bonus Renzi.