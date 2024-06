Dichiarazione precompilata: assistenza telefonica sabato 15 giugno

Sabato 15 giugno apertura straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate per offrire assistenza sulla compilazione della precompilata.

Sabato 15 giugno, dalle ore 9:00 alle 13:00, è prevista l’apertura straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate per offrire assistenza telefonica sulla dichiarazione dei redditi.

Il call center sarà operativo per fornire supporto ai contribuenti in merito alla dichiarazione precompilata 2024.

Call center Agenzia delle Entrate: tutti i numeri

Il servizio è rivolto all'utenza non professionale ed è mirato a chiarire dubbi relativi alla compilazione dei dati e all'invio del modello 730/2024 o Redditi Persone Fisiche.

Si potranno porre quesiti che riguardano l’inserimento delle informazioni su reddito e detrazioni o sostituto d’imposta, l’utilizzo dei dati inseriti nel Prospetto informativo, la procedura di compilazione nella nuova modalità semplificata.

È possibile mettersi in contatto con il servizio di assistenza telefonica attraverso i seguenti recapiti:

90.96.96 numero verde da rete fissa;

06 97617689 da telefono cellulare (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore);

0039 0645470468 dall’estero in lingua italiana (con costo a carico del chiamante).

Rilascio ricevute in ritardo

Nel frattempo, l’Amministrazioe finanziaria ha pubblicato una nota stampa che conferma i probemi di rilascio in tempi rapidi della ricevuta del modello inviato: è tutto regolare ma ci vorrà qualche giorno in più per vedersi consegnare nella propria area riservata la ricevuta.

La necessità di operare un monitoraggio puntuale sull’ingente numero di invii della dichiarazioni precompilate degli scorsi giorni ha comportato dei rallentamenti alla notifica telematica delle ricevute di avvenuta presentazione dei modelli. Esaurita questa prima fase di riscontro, il sistema di rilascio delle ricevute è ora funzionante a regime e sta provvedendo a recapitare tutte le ricevute. Il processo di notifica, al momento quasi concluso, dovrebbe completarsi nei prossimi giorni.

Correzione di un 730 già inviato

I ritardi delle ricevute di invio possono penalizzare i conteibuenti che si sono accorti di aver inviato un modello con errori e lacune e vogliono procedere con l'opzione di annullamento e di nuovo invio direttamente dal web, in scadenza il 20 giugno.

Dopo tale data si dovrà invece optare per un modello integrativo o correttivo, a seconda che la dichiarazione sia a debito o a credito.