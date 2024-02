Sport Bonus: online i nuovi beneficiari

Online l'elenco dei beneficiari dello Sport Bonus: importi e adempimenti per il credito d'imposta al 65% e per chi ha ricevuto le donazioni agevolate.

Le imprese ammesse possono utilizzare lo Sport Bonus per le erogazioni liberali rivolte alla manutenzione o realizzazione di impianti sportivi. Online è disponibile l’elenco dei beneficiari, per i quali il credito d’imposta è immediatamente spendibile.

Gli importi riconosciuti sono indicati nel Cassetto Fiscale, mentre l’elenco pubblicato sul portale del Ministero riporta l’identificativo, la spesa sostenuta e il bonus fruibile.

Come funziona lo Sport Bonus

Introdotto dalla Manovra 2019 (articolo 1, commi da 621 a 627, legge 145/2018), è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 e si applica alle imprese che finanziano, attraverso erogazioni liberali in denaro, interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Si tratta di un credito d’imposta al 65% sulle erogazioni liberali (donazioni) da utilizzare in compensazione, in tre quote annuali di pari importo. Nel Modello F24 si indica il codice tributo “6892” e lo si trasmette attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti per imprese beneficiarie

Il nuovo elenco si riferisce ad imprese che hanno presentato domanda, ricevuto l’autorizzazione di spesa ed effettuato i relativi pagamenti.

Nel caso di anomalie si può scrivere a “servizioprimo.sport@governo.it”, specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

Adempimenti per riceve la donazione

I destinatari delle erogazioni liberali devono comunicare all’Ufficio dello Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’importo delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

Devono anche rendicontare al Dipartimento l’andamento dei lavori e gli importi utilizzati entro il 30 giugno, in forma di relazione semplice, da inviare con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”, all’indirizzo di posta elettronica servizioprimo.sport@governo.it.

L’adempimento va effettuato fino all’ultimazione dei lavori.