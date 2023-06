Sport Bonus 2023 al via: domande fino al 30 giugno

Sport Bonus, apertura prima finestra 2023 per le domande delle imprese di tax credit al 65% su erogazioni in favore di impianti sportivi pubblici.

E’ partito il Bonus Sport 2023 (articolo 1, comma 614, legge n. 197/2022): fino al 30 giugno, le imprese che vogliono effettuare erogazioni liberali per finanziare la manutenzione di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture possono fare domanda di credito d’imposta al 65%.

Il credito massimo è tuttavia pari al 10‰ dei ricavi realizzati nel 2022, tenendo conto dei fondi disponibili per il 2023 (15 milioni di euro).

La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione – in tre in quote annuali di pari importo – utilizzandp il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la procedura?

La prenotazione del tax credit prevede l’apertura di due finestre temporali (30 maggio e 15 ottobre), entrambe di durata pari a 30 giorni, durante i quali possono presentare la domanda ed essere autorizzati a effettuare l’erogazione liberale.

Una volta effettuate e certificate le donazioni, il dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito.

Per partecipare alla finestra corrente, le istruzioni sono contenute nello specifico avviso pubblicato sul sito del dipartimento per lo Sport. La domanda si inoltra per via telematica, tramite piattaforma dedicata (raggiungibile a questo e al link), comprensiva di manuale con “guida alla compilazione” e riferimenti per ottenere assistenza tecnica e procedurale.

Ulteriori chiarimenti si possono richiedere scrivendo a servizioprimo.sport@governo.it, specificando nell’oggetto “SPORT BONUS 2023”.