DL Energia: riforma agevolazioni imprese e incentivi Rinnovabili

Nuovo Decreto Energia: incentivi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili di imprese energivore e niente proroga del mercato tutelato.

Niente proroga per il mercato tutelato ma incentivi per l’autoproduzione di Rinnovabili e riforma delle agevolazioni per le imprese: è quanto contiene il nuovo Decreto Energia approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 27 novembre e focalizzato alla transizione energetica.

Tra le misure contenute nel decreto, essenzialmente, ci sono norme di stimolo alle fonti green e di sostegno alle imprese a forte consumo di energia: fondo per la costruzione di impianti rinnovabili in aree idonee, incentivi per imprese energivore che decarbonizzano, aree portuali per l’eolico galleggiante. Vediamo in dettaglio.

Nuove agevolazioni e riforma aiuti di Stato

Nel Decreto Legge contenente disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, prima di tutto siintroduce una riforma delle agevolazioni per imprese energivore (a forte consumo di energia elettrica), per allinearsi alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.

In tema di incentivi, si istituisce un fondo per Regioni e Province Autonome da 350 milioni l’anno fino al 2032 per misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a fronte dell’installazione di impianti rinnovabili in aree idonee.

Incentivi imprese energivore

Si vuole stimolare l'autoproduzione di rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di elettricità, che avranno anche la priorità per le concessioni finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici o eolici.

Si tratta un sistema di incentivazione rivolto a circa 3800 imprese energivore come quelle della chimica, del vetro e del tessile: potranno vedersi anticipare dal GSE gli effetti della realizzazione di questi impianti, da restituire nei successivi venti anni.

Incentivi imprese gasivore

Per circa mille aziende gasivore (siderurgia, della carta e del vetro), si prevede il rilascio di nuovi titoli abilitativi per la coltivazione di idrocarburi a un prezzo vantaggioso (che rifletta il costo di produzione più il congruo tasso di remunerazione), a fronte dell’impegno a cedere quantitativi di gas al GSE che, a sua volta, si impegna ad allocarli sul mercato, destinandoli prioritariamente alle imprese “gasivore”.

Semplificazioni burocratiche

Ci sono semplificazioni e misure per il risparmio idrico nelle centrali termoelettriche, finalizzate alla realizzazione di condensatori ad aria presso quelle esistenti.

Per il geotermoelettrico, invece, sono previste semplificazioni per quanto riguarda l’assegnazione delle concessioni.

Le opere per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquido on-shore, nonché le infrastrutture connesse, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La norma è pensata per impianti come quelli di Porto Empedocle e Gioia Tauro.

Nuove infrastrutture

Infine, sul fronte delle infrastrutture, viene regolamentato l’avvio di parchi eolici galleggianti in mare, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

E’ previsto di individuare aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno soggetti alla gestione di un’Autorità di sistema portuale, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee allo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti.

Infine, vengono finanziati 15 nuovi progetti per la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente o per l’ammodernamento di quelli esistenti.

Altre misure

Tra le altre misure, il MASE anticipa le seguenti:

Mantenimento in esercizio di impianti alimentati con bioliquidi sostenibili;

autocandidature per ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

semplificazioni sullo sviluppo delle reti intelligenti;

interventi normativi per la filiera della cattura e stoccaggio di carbonio.

Niente proroga per il mercato tutelato del gas

Si sperava in una proroga del mercato tutelato che invece non è stata inserita, come del restao aveva già anticipato lo stesso ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Dal 10 gennaio 2024. per le bollette del gas, gli utenti domestici non vulnerabili con le bollette ancorate alle tariffe Arera dovranno cambiare contratti di fornitura e passare al mercato libero oppure transitare temporaneamente nel servizio di tutele graduali. Dal 1° aprile tocca anche alla fornitura dell’elettricità.

La proroga non era una soluzione praticabile perché il passaggio fa parte degli impegni presi con il PNRR. L’esecutivo sta valutando possibili soluzioni per assicurare una transizione agevole per le famiglie. Non si esclude che in ogni caso possano essere prese decisioni alternative nelle prossime settimane.