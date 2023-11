Rottamazione quater, ultima chiamata

Scade il 30 novembre il pagamento della seconda rata della rottamazione quater: ecco come effettuare il versamento.

Giovedì 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda rata della Rottamazione quater, pagando le somme dovute al Fisco secondo le regole della definizione agevolata delle cartelle stabilita dalla Legge di Bilancio 2023. Con 5 giorni di tolleranza concessi per legge, si arriva a martedì 5 dicembre.

Ad oggi non risultano proroghe, nonostante le ripetute richieste, considerata la vicinanza con la prima rata.

Rottamazione senza proroga

Chi non rispetta la scadenza decade dal beneficio, che permette la regolarizzazione dei debiti fiscali affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Dunque, è necessario versare l’importo del debito residuo indicato nelle cartelle esattoriali, senza però dover pagare anche le sanzioni, gli interessi e l’aggio.

In caso di mancato pagamento o fuori termine, per i contribuenti verranno meno i benefici concessi definizione agevolata e gli importi già corrisposti verranno considerati acconti sulle somme complessive dovute.

Come pagare la seconda rata

I versamenti possono essere effettuati in banca, presso gli sportelli ATM abilitati ai servizi di pagamento Cbill o mediante con l'Internet banking, così come recandosi negli uffici postali, nei tabaccai abilitati o accedendo al portale Agenzia delle Entrate Riscossione, anche con App Equiclick tramite la piattaforma PagoPA.

I moduli di pagamento sono allegati alla comunicazione delle somme dovute.