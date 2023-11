Piattaforma Cessione Crediti: nuova guida Agenzia Entrate

Guida alle nuove funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate con gli aggiornamenti a novembre 2023.

Guida completa all’utilizzo delle funzionalità della “Piattaforma Cessione Crediti”, accessibile dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, in base novità normative di fine 2023.

Il vademecum del Fisco (dal titolo “La Piattaforma Cessione Crediti: come funziona, quando si utilizza”) è diviso in due parti e spiega come trasferire a terzi i propri crediti d’imposta dandone comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Nella guida si precisa in quali casi la piattaforma può essere utilizzata e si forniscono tutte le istruzioni necessarie per l’uso della procedura, passo dopo passo, con tutte le diverse modalità di accesso telematico.

Piattaforma Cessione Crediti: cosa contiene la guida

Nel documento sulla piattaforma per la cessione del credito fiscale sono analizzate tutte le funzionalità per monitorare, cedere e accettare i crediti e quelle per il destinatario del credito trasferito, che ha facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

Il tutto, dandone comunicazione all’Amministrazione finanziaria (ossia all’Agenzia delle Entrate) attraverso l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione.

Quali bonus fiscali si possono cedere sulla piattaforma AdE

Tramite la piattaforma di cessione crediti, è possibile comunicare le seguenti cessioni: cessione Bonus Edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per i quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori;

(Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per i quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori; cessione Bonus Vacanze , di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator

, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator cessione credito d’imposta ACE ;

; cessione Bonus Energia Imprese (crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici – energia elettrica, gas naturale, carburanti). NB: la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che siano stati certificati come certi, liquidi ed esigibili e dunque le Entrate si riservano di verificare i presupposti di accesso all’agevolazione. Tutte le guide fiscali dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni riservate ai contribuenti sono disponibili online, raggiungibili a questo link.