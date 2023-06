Cessione indebita di bonus fiscali: accertamenti su base locale

La struttura locale dell'Agenzia delle Entrate verificherà le eventuali violazioni in tema di cessione di bonus e crediti fiscali: le nuove regole.

In caso di violazioni in materia di cessione di bonus fiscali e agevolazioni, anche relativamente ai contributi a fondo perduto, ad espletare le verifiche sarà la direzione provinciale delle Entrate, nell’ambito della quale si trova il domicilio fiscale del contribuente.

Con il provvedimento siglato il 27 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le competenze relative ai controlli sulla cessione indebita di agevolazioni.

Accertamenti su base locale

Superbonus: sugli stop del Fisco decide la giustizia tributaria 15 Maggio 2023 Nel momento in cui viene commessa una violazione, per gli accertamenti che scattano in presenza di cessioni irregolari, la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate diventa competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.

Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, diventa il domicilio fiscale di chi acquisisce il credito o del fornitore che emette fattura con sconto.

A fine di svolgere le attività accertative, dunque, in mancanza di domicilio fiscale, del decente si terrà conto del domicilio del cessionario.