Tasse agevolate per il commercio al dettaglio

Precisazioni del Fisco sulla maggiorazione delle quote di ammortamento per fabbricati delle imprese attive nel commercio al dettaglio: deducibilità al 6%.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise sulla disposizione finanziaria per le imprese del settore del commercio al dettaglio introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, riconoscendo agli esercenti la maggiorazione delle quote di ammortamento degli immobili per i fabbricati strumentali nel periodo 2023-2027.

La maggiorazione è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione del coefficiente del 6% al costo dei fabbricati.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese del commercio al dettaglio nei limiti della quota di ammortamento attribuibile, purché siano entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Le disposizioni si applicano anche ai quattro periodi successivi.

Le attività coinvolge sono:

11.10 (Ipermercati);

11.20 (Supermercati);

11.30 (Discount di alimentari);

11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);

19.10 (Grandi magazzini);

19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);

19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);

22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);

23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);

24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);

25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);

26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);

29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).