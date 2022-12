Guida Bonus Edilizi: come cambiano nel 2023

Detrazioni edilizie 2023: Superbonus rinnovato, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Verde invariati, Bonus Mobili potenziato, Bonus Facciate abolito.

Le ultime novità sono arrivate con il testo finale della Legge di Bilancio, che ha alzato il tetto di spesa per il Bonus Mobili, ma le modifiche fondamentali alle detrazioni edilizie 2023 sono arrivate con il DL Aiuti quater, intervenuto sulla disciplina del Superbonus, integrata dalle ultime novità e correttivi della Manovra 2023: le altre agevolazioni edilizie (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus, Bonus Verde…) restano invariate con l’eccezione del Bonus Facciate, che dal nuovo anno decade.

E’ dunque utile fare chiarezza ripercorrendo le ultime novità, spiegando come funzioneranno i bonus edilizi nel 2023.

Superbonus 2023

Superbonus: deroghe di fine anno 20 Dicembre 2022 Dal 1° gennaio 2023, l’aliquota ordinaria del Superbonus scende al 90%. con alcuni “ripescaggi” di fine 2022 per i condomini, ai quali è concesso in deroga di applicare ancora il 110% (delibera e Cilas entro il 25 novembre; delibera entro il 18 novembre e Cilas entro il 31 dicembre).

Lavori: i requisiti per accedere al beneficio restano invariati: la detrazione spetta per interventi trainanti di isolamento termico sugli involucri sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici. Si possono abbinare interventi trainati: efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Beneficiari: gli interventi devono essere sostenuti da condomini o persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Superbonus villette

Nel 2023, si può applicare il Superbonus ai lavori nelle unifamiliari (villette) solo con detrazione al 90% e solo alle seguenti condizioni: immobile “prima casa” e reddito del contribuente – applicando un meccanismo di quoziente familiare previsto dalla norma – pari al massimo a 15mila euro aumentato dell’indice familiare. Chi ha presentato uno stato di avanzamento lavori (SAL) del 30% entro lo scorso 30 settembre 2022, fruisce del 110% fino a 31 marzo 2023.

Le altre detrazioni edilizie 2023

Con l’eccezione del Bonus Mobili (potenziato) e del Bonus Facciate (abolito) restano invariate le regole per gli altri crediti/detrazioni edilizie. Una breve panoramica:

Bonus Ristrutturazioni : al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro riferito alla singola unità immobiliare;

: al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro riferito alla singola unità immobiliare; Bonus Mobili : al 50% fino a un tetto di spesa di 8mila euro (che scende a 5mila euro nel 2024) per arredi e gli elettrodomestici destinati ad un’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione agevolata. Senza la modifica il bonus 2023 avrebbe previsto un tetto di spesa di 5mila euro. Ricordiamo che nel 2022 la spesa massima è di 10mila euro.

: al 50% fino a un tetto di spesa di 8mila euro (che scende a 5mila euro nel 2024) per arredi e gli elettrodomestici destinati ad un’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione agevolata. Senza la modifica il bonus 2023 avrebbe previsto un tetto di spesa di 5mila euro. Ricordiamo che nel 2022 la spesa massima è di 10mila euro. Ecobonus : al 50-65% fino a un tetto di spesa che varia a seconda della tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini può arrivare al 75%.

: al 50-65% fino a un tetto di spesa che varia a seconda della tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini può arrivare al 75%. Bonus Barriere architettoniche : proroga al 2025 della detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, ma solo se deliberate a maggioranza dal condominio (1/3 del valore millesimale dell’edificio).

: proroga al 2025 della detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, ma solo se deliberate a maggioranza dal condominio (1/3 del valore millesimale dell’edificio). Sismabonus : dal 50 all’85%, tetto di spesa 96mila euro.

: dal 50 all’85%, tetto di spesa 96mila euro. Bonus verde: al 36% fino a un tetto di spesa di 3mila 600 euro.

Cessione del credito 2023

La novità, inserita nella legge di conversione del decreto Aiuti quater (ancora in Parlamento), riguarda la cessione del credito per tutte le detrazioni edilizie. Salgono da quattro a cinque i possibili passaggi, nel senso che è stata aggiunta un’ulteriore possibilità di cessione verso le banche e gli intermediari abilitati (come le assicurazioni). Quindi, in tutto le possibili cessione diventano cinque, di cui una libera (verso qualsiasi soggetto, per esempio un’impresa fornitrice), tre solo verso banche e intermediari abilitati e una solo da parte delle banche verso un proprio correntista, che deve essere una Partita IVA.