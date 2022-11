Niente TARI sul parcheggio dei clienti

Sono escluse dal pagamento della TARI le aree di parcheggio a disposizione dei clienti e dei dipendenti di negozi e supermercati: cosa dice la legge.

I parcheggi a disposizione gratuita di clienti e dipendenti per un’attività commerciale (supermercati, centri commerciali, ecc.) sono esenti da TARI: lo sottolinea la Corte di giustizia tributaria, specificando che l’esonero dalla tassazione riguarda i posti auto scoperti e coperti.

La Corte (sentenza n. 186/2022 della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Reggio Emilia, depositata l’11 ottobre) fa riferimento alla legge 147/2013, relativamente all’articolo che menziona esplicitamente le aree di pertinenza dei locali adibite a parcheggio gratuito a favore di clienti e personale dipendente.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In quanto aree di parcheggio pertinenziali non autonomamente operative, atte a consentire la sosta temporanea, vengono considerate improduttive di rifiuti o produttive in modo decisamente limitato, tanto da non rendere necessario l'impiego del servizio pubblico di raccolta.Non solo: l'indicazione di legge che fa riferimento alle sole aree scoperte non rileverebbe ai fini dell'imposizione TARI o TARSU delle aree adibite a parcheggi.

Retsano invece assoggettate alla TARI le zone pertinenziali caratterizzate da una destinazione autonoma e operativa.