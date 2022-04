ISA 2022, esclusioni e correttivi anti-crisi

Il MEF individua nuove cause di esclusione ISA 2022 per i settori colpiti dal Covid e ripropone i correttivi 2021: decreto attuativo entro aprile.

Niente ISA 2022 per le attività economiche che appartengono a settori particolarmente colpiti dal Covid (fra cui agenzia di viaggio e tour operator, guide turistiche, taxi, discoteche, palestre) e negli altri casi correttivi che tengono conto dello scenario emergenziale determinato dalla pandemia.

Sono le decisioni della Commissione del Ministero delle Finanze sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale da inserire nel decreto ministeriale previsto fine aprile.

Il quadro di crisi

I correttivi riguardano l’anno di imposta 2021, nel solco della strada intrapresa l’anno scorso, che ha dimostrato la sua efficacia: nel 2020, il 43,5% dei contribuenti ISA ha ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno 8, una percentuale maggiore rispetto al 38% del 2019, ossia nel periodo pre-Covid soggetto a regole ordinarie.

Esenzioni ISA 2022

Partiamo dalle cause di esclusione, che riguarderanno i settori nei quali oltre metà contribuenti ha subito una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive 2021 pari almeno al 33% rispetto al 2019. Saranno identificati da apposito elenco, completo di codici Ateco. In base alle anticipazioni che filtrano, fra quelli esonerati ci sono molti di quelli che hanno anche ricevuto indennizzi o ristori, come agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, alcuni segmenti dell’industria culturale, dello spettacolo e dello sport, discoteche, piscine.

Un’altra esclusione è prevista per le nuove attività dal primo gennaio 2019 e che nel 2021 hanno subito una perdita di fatturato pari ad almeno il 33%: in questo caso, non bisogna appartenere a uno dei segmenti esclusi ma basta vantare il requisito sopra esposto.

Correttivi ISA 2022

Studi di settore: i correttivi ISA 20 Dicembre 2021 Per quanto riguarda invece i correttivi da applicare a tutti gli altri soggetti ISA, si utilizzano quelli legati alla pandemia e già applicati nel 2020/2021:

modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto; reddito per addetto);

modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia tramite “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente, eccetera).