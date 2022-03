Assegno Unico e detrazioni figli: la modifica è legge

Assegno Unico e detrazioni fiscali per carichi di famiglia, effettive le modifiche agli articoli 12 e 15 del TUIR, attuate dalla Legge 25/202: cosa cambia.

La legge di conversione (Legge 25/2022) di conversione del decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) perfeziona la disciplina fiscale sui figli a carico nell’ambito delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, in considerazione della nuova copertura economica dell’Assegno Unico universale erogato dall’INPS per i figli minori e fino a 21 anni.

L’abrogazione formale della detrazione per figli a carico era prevista ma mancava ancora un tassello normativo per renderla effettiva nell’ambito del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).

Detrazioni per figli con Assegno Unico

Detrazioni filgi con Assegno Unico 1 Febbraio 2022 L’Assegno Unico esclude i figli dal calcolo delle detrazioni per i carichi di famiglia ma non preclude le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la loro salute, istruzione o attività sportive (Articolo 15 del TUIR). Questo punto è importante, perché permette di fruire comunque ai beneficiari dell’Assegno unico di fruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli a carico in fase di dichiarazione dei redditi.

La legge di conversione del Sostegni-ter, infatti, non tocca questo articolo del TUIR ma interviene invece sull’Articolo 12, c. 1, lett. d). Ricordiamo che, in via generale, i requisiti per le detrazioni Articolo 12 del TUIR (indicate anche nelle istruzioni di compilazione del 730) sono:

grado di parentela – coniugi, figli e “altri familiari a carico” tra cui i genitori/suoceri, generi/nuore, discendenti dei figli;

stato di convivenza – per gli “altri familiari a carico” è richiesta la stessa residenza del dichiarante;

soglia di reddito – 2.840,51 euro lordi, che salgono a 4mila euro figli fino a 24 anni.

Ebbene, la nuova disciplina interviene sui requisiti per i figli a carico (viene inserito un comma 4-bis all’Articolo 12 del TUIR), che adesso: se minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia (perché fruiscono dell’Assegno unico); se maggiorenni e non rientranti nell’Assegno unico non possono essere annoverati tra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, Articolo 12, TUIR).

La nuova disciplina sui carichi di famiglia

L’Assegno Unico sostituisce le detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni ma non esclude gli sgravi IRPEF al 19 % in dichiarazione (i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione).

anni ma non esclude gli sgravi IRPEF al 19 in dichiarazione (i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione). Si esclude però la possibilità per i figli maggiorenni ( tra 18 e 21 anni ) che non rientrano nell’Assegno unico di essere considerati “altri familiari a carico” ai fini delle detrazioni fiscali.

) che non rientrano nell’Assegno unico di essere considerati “altri familiari a carico” ai fini delle detrazioni fiscali. Resta infine la detrazione Articolo 12, lettera c) per i figli a carico di età oltre 21 anni.