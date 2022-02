Detrazioni IRPEF anche con Assegno Unico figli: spese detraibili in dichiarazione

Le detrazioni IRPEF al 19% per i figli in dichiarazione dei redditi restano anche per chi percepisce l'Assegno Unico INPS: la conferma nel Sostegni-ter.

L’Assegno Unico che sostituisce le detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni non esclude gli sgravi IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi, nella quale si continuano a detrarre le spese dei figli (scolastiche, mediche, sportive…). Il chiarimento è inserito nel decreto Sostegni ter e risolve un dubbio interpretativo della norma sull’Assegno unico. Il DL Sostegni (articolo 19, comma 6, del dl 4/2022) esclude anche la possibilità per i figli maggiorenni che non rientrano nell’Assegno unico di essere considerati altri familiari a carico ai fini delle detrazioni fiscali.

Vediamo in dettaglio.

Il nuovo quadro normativo

Entrambi i due nuovi chiarimenti fanno riferimento a regole erano già previste dal decreto legislativo 230/2021, ma la formulazione poteva lasciare spazio a interpretazioni diverse, che ora vengono escluse. Sostanzialmente, quella del Sostegni-ter completa il coordinamento fra il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e il Decreto legislativo 230/2021 che istituisce l’Assegno unico.

Detrazioni spese anche con Assegno unico figli

Assegno unico: ecco quali detrazioni e bonus elimina o sostituisce 10 Dicembre 2021 Il chiarimento interviene sull’articolo 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi), che contiene le norme sulle detrazioni per i figli e i familiari a carico. Innanzitutto, inserisce nel sopra citato articolo 12 il comma 4-bis, in base al quale:

ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

In parole semplici, ai fini delle altre detrazioni fiscali, diverse da quella per i figli a carico (lettera c del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR), non rileva il fatto che spetti o meno l’Assegno unico.

Figli 18-21 e carichi di famiglia

C’è poi l’altra disposizione, che esclude la possibilità di utilizzare, per i figli a carico eventualmente esclusi dall’Assegno unico (per esempio, i figli tra 18 e 21 anni che non rientrano nelle fattispecie previste per questa prestazione), la detrazione per “altri familiari a carico” prevista dalla lettera d del comma 1 del TUIR.