Detrazioni in Dichiarazione dei Redditi: nuovi dati della Precompilata 2022

Nuove voci di spesa per le detrazioni sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata: ecco i nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Fisco.

Modalità, regole per le comunicazioni dei dati utili alle detrazioni fiscali in dichiarazioni dei redditi e soggetti con obbligo di comunicazione dei dati sanitari (già individuati dal Decreto MEF del 16 luglio): tutte le indicazioni sui dati per la Precompilata 2022 sono contenute nel provvedimento del 30 settembre dell’Agenzia delle Entrate.

Dati sanitari nella Precompilata 2022

Oltre ai dati sanitari già presenti nel Modello 730 precompilato, a partire dalle spese dell’anno d’imposta 2021 sono previste nuove voci già inserite dall’Agenzia delle Entrate, alla quale devono comunicare i dati sanitari di propria competenza numerosi nuovi soggetti:

tecnici sanitari dei laboratori biomedici,

tecnici audiometristi,

tecnico audioprotesisti,

tecnici ortopedici,

dietisti,

tecnici di neurofisiopatologia,

tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,

igienisti dentali,

fisioterapisti,

logopedisti,

podologi,

ortottisti e assistenti di oftalmologia,

terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,

tecnici della riabilitazione psichiatrica,

terapisti occupazionali,

educatori professionali,

tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Detrazioni sanitarie: voci di spesa nella Precompilata 2022

Le spese che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata, in base ai dati relativi al periodo d’imposta 2021, sono dunque:

ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;

farmaci per uso veterinario;

prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale;

visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica;

certificazione medica;

ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;

prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;

spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa);

cure termali;

prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

altre spese sanitarie.