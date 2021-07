Sconti Precompilata: guida fiscale con esempi e calcoli

Nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni in dichiarazione dei redditi precompilata: tutto quel che c'è da sapere, da consultare online.

Novità 730 e Redditi 2021: Vademecum Agenzia Entrate 28 Giugno 2021 Nuova Guida agli sconti della Precompilata dall’Agenzia Entrate, con un formato pensato per la consultazione online e le indicazioni dettagliatissime su tutte le detrazioni 2021, dalle spese sanitarie alle agevolazioni per la casa passando per i crediti d’imposta e i contributi. Una pubblicazione corposa, tratta dalla Circolare 7/E del 25 giugno scorso: centinaia di pagine (divise per area tematica) in veste di vademecum, per compilare e inviare correttamente sia il 730 sia il Modello Redditi di persone fisiche, professionisti e imprese.

Il primo capitolo è dedicato agli aspetti generali della dichiarazione dei redditi, con le indicazioni su visto di conformità e controlli in capo agli intermediari, nonché sulle responsabilità in capo al contribuente nel caso di irregolarità, con i casi in cui l’intermediario risponde in solido (pagando le sanzioni). Sono previsti paragrafi su dichiarazione rettificativa, obblighi di conservazione del 730 e dei documenti collegati, calcolo detrazioni per ogni singola voce.

Nuovi bonus e detrazioni 2021 13 Maggio 2021 I capitoli successivi sono dedicati alle singole voci: spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, assicurazioni, contributi previdenziali e assistenziali, agevolazioni edilizie (ristrutturazioni, efficienza energetica, superbonus), bonus arredi, crediti d’imposta e altre detrazioni (bonus vacanze, acquisto prima casa, affitti non percepiti, reintegro anticipazioni sui fondi pensione, redditi prodotti all’estero, immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, prima casa, altri immobili, incremento dell’occupazione, erogazioni liberali, negoziazione e arbitrato, controversie civili e commerciali, Anticipo pensionistico APE, mobilità elettrica, spese funebri, addetti all’assistenza personale, attività sportive under 18, intermediazione immobiliare, canoni di locazione studenti universitari fuori sede, beni soggetti a regime vincolistico, interpretariato, abbonamenti trasporto pubblico, leasing prima casa, assegni periodici al coniuge, costruzione casa da affittare, lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, cani guida).

Precompilata, dati e prospetto riepilogativo 17 Maggio 2021 Per ognuna delle voci sono indicati tutti i riferimenti normativi, i documenti di prassi, le indicazioni su come si utilizza l’agevolazione, esempi di calcolo riferiti alle diverse casistiche che si possono presentare (come le spese sostenute dal contribuente e in parte rimborsate dal datore di lavoro oppure da un’assicurazione), le istruzioni per compilare il 730 rigo per rigo, i prospetti con la documentazione da conservare.

Infine, c’è una sezione sulle autocertificazioni, con i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive. Insomma, una panoramica completa di tutta la normativa in materia con i chiarimenti e i documenti di prassi forniti negli ultimi anni, per arrivare più che preparati all’appuntamento con le dichiarazioni fiscali e soprattutto dirimendo ogni possibile dubbio sulle agevolazioni spettanti. Anche per i meno avvezzi alla materia.

=> Scarica la Guida agli Sconti della Precompilata 2021

«I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli», recita infatti lo Stato del contribuente (articolo 6, comma 3-bis, legge 212/2000), che per l’appunto viene riportato in apertura della Guida.