Bilancio d’esercizio 2022 in scadenza: il calendario e le regole 2023

Chiusura, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio: guida alle regole e alle scadenze per il 2023.

Per il 2023, la scadenza per l’approvazione del bilancio aziendale delle società di capitali è fissata al 30 aprile (ma con i festivi slitta al 2 maggio) per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Resta invece fissata al 29 giugno la scadenza per le società tenute al bilancio consolidato o che abbiano specifiche esigenze connesse con struttura e oggetto della società stessa.

Bilancio d’esercizio: le novità 2023

Se da un lato il Legislatore non ha rinnovato il termine lungo dei 180 dalla chiusura dell’esercizio per la scadenza ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio (che è tornata ad essere fissata in 120 giorni), dall’altro ha tuttavia prorogato la possibilità di svolgimento da remoto delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti.

Di conseguenza, le assemblee sociali delle SpA. e delle Srl, programmate entro il 31 luglio potranno essere svolte a distanza (elettronicamente o per corrispondenza) o in videoconferenza.

Approvazione entro 180: i casi ammessi

Alcune casistiche che possono giustificare l’approvazione del bilancio d’esercizio entro i 180 giorni dalla chiusura:

società con partecipazioni,

società con stabili organizzazioni all’estero e contabilità separate,

società con sedi operative dotate di autonomia contabile,

società oggetto di riorganizzazione della struttura amministrativa e contabile,

società con interpello di disapplicazione della normativa delle società di comodo in attesa di esito.

Bilancio d’esercizio: iter di approvazione

La redazione del progetto di bilancio delle società di capitali è composto da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed anche dal Rendiconto finanziario (in base al nuovo art. 2423 del Codice Civile), che invece non è richiesto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) né alle micro imprese. Quando è richiesto, è necessario redigere anche la Relazione sulla gestione (art. 2428 del C.C.).

Per le società che ne sono dotate, è necessario trasmettere progetto e relazione al proprio organo di controllo (collegio sindacale, revisore o società di revisione) entro i 30 giorni precedenti alla data fissata per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Diversamente, si può trasmettere subito la documentazione presso la sede sociale così che i soci abbiano almeno 15 giorni per prenderne visione prima della data di convocazione dell’assemblea.

Deposito del bilancio: soggetti obbligati

Di seguito i soggetti con obbligo di deposito del bilancio al Registro Imprese:

Società a responsabilità limitata (Srl)

Società per azioni (Spa)

Società in accomandita per azioni (Sapa)

Società cooperativa

Società estere con sede in Italia

Geie

Consorzi con qualifica di confidi

I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.

Contratti di Rete di Imprese

Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali

Startup innovative.

Devono invece depositare ogni anno il bilancio consolidato, sempre presso il Registro Imprese:

Società a responsabilità limitata

Società per azioni

Società in accomandita per azioni

Società cooperativa

Società di persone.

Deposito bilanci in formato elettronico

I bilanci di esercizio e consolidati devono essere depositati in formato elettronico con tassonomia per le istanze XBRL in versione “2018-11-04”.

Per i bilanci relativi ad esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 si ricorre alla tassonomia “2015-12-14”