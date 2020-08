Tessile, moda e accessori: bonus sulle rimanenze di magazzino

Credito d'imposta al 30% sulle rimanenze di magazzino per imprese del tessile, moda, accessori: la misura nel Decreto Rilancio.

Fashion & Luxury: trend nel post Covid 4 Giugno 2020 Le imprese del tessile, moda e accessori hanno diritto a un credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino per contrastare i cali di vendite determinati dal lockdown per il Coronavirus.

Il riferimento normativo è l’articolo 48 bis del dl 34/2020, una delle misure del decreto Rilancio aggiunte in sede di conversione in legge alla Camera dei Deputati.

L’agevolazione è pari al 30% delle giacenze eccedenti la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti (metodo e criteri di valutazione devono essere omogenei). I controlli vengono svolti sulla base del bilancio certificato o tramite certificazione rilasciata da un revisore legale.

Il bonus viene riconosciuto solo fino ad esaurimento risorse (stanziati 45 milioni di euro). Si utilizza esclusivamente in compensazione.

Affinché la misura diventi operativa bisogna attendere un decreto attuativo dello Sviluppo Economico per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari, e per la definizione di modalità e criteri di attuazione, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 45 milioni di euro.

Per quanto riguarda i settori, la norma si riferisce esplicitamente a industria tessile, moda, produzione calzaturiera, pelletteria, contraddistinto da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, quindi particolarmente colpito.