Forbes Small Giants 2025: Roadshow partito da Cuneo, le PMI protagoniste

Innovazione, crescita e opportunità per le piccole e medie imprese: il tour di Forbes Italia torna per valorizzare le eccellenze imprenditoriali del Paese.

Partito il Forbes Small Giants Roadshow 2025, con prima tappa inaugurale a Cuneo. Confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per il mondo delle piccole e medie imprese italiane, l’evento, promosso da Forbes Italia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto per imprenditori e professionisti locali, mettendo in luce storie di successo, sfide e nuove opportunità.

PMI.it è media partner dell’evento, contribuendo a dare visibilità alle iniziative delle imprese italiane e fornendo approfondimenti sul settore.

Forbes Small Giants per le PMI

Forbes Small Giants nasce per dare visibilità alle imprese che, pur non appartenendo alle grandi multinazionali, si distinguono per innovazione, visione strategica e crescita sostenibile.

Il format del roadshow prevede una serie di incontri in diverse città italiane, con l’obiettivo di dare voce alle PMI di eccellenza, raccontando storie di successo e modelli di business innovativi, facilitare il networking tra imprenditori, investitori e stakeholder del settore, fornire strumenti concreti per la crescita aziendale, attraverso workshop, panel e momenti di confronto con esperti del settore.

Cuneo: prima tappa del Roadshow

La scelta di Cuneo per la prima tappa del roadshow non è stata casuale. La provincia piemontese rappresenta un territorio dinamico e ricco di PMI che operano in settori chiave per l’economia nazionale, tra cui agroalimentare, manifatturiero e tecnologia.

L’appuntamento si è svolto presso la Fondazione DIG421, hub di innovazione fondato da Giuseppe Pacotto, CEO di Tesisquare, e ha visto la partecipazione di imprenditori, manager e professionisti del settore, riuniti per discutere le sfide e le opportunità per le PMI italiane.

L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per le aziende locali, che hanno potuto confrontarsi con le best practice di altre realtà italiane e internazionali. Tra i protagonisti della prima tappa si segnalano infatti numerose aziende innovative, ciascuna leader nel proprio settore, che hanno condiviso le proprie esperienze e strategie di successo.

Non sono mancati momenti di networking e tavole rotonde con esperti del settore e interventi istituzionali volti a fornire spunti concreti per lo sviluppo delle PMI. Durante la giornata, infine, sono state affrontate tematiche legate alla trasformazione digitale, alla finanza per le imprese e alle opportunità offerte dai mercati internazionali.

Ad aprire gli interventi è stato Giuseppe Pacotto, che ha raccontato l’evoluzione e il percorso di Tesisquare, azienda pioniera nell’innovazione digitale per la supply chain. A seguire, ha preso la parola Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo e vicepresidente di Confindustria Piemonte, che ha offerto una panoramica sullo stato dell’economia locale, sottolineando le sfide principali per le imprese del territorio, tra cui l’incertezza dei mercati globali e la necessità di adottare modelli di crescita più sostenibili.

Uno degli aspetti più attesi della tappa di Cuneo è stata però la presentazione di case history di aziende locali che si sono distinte per capacità di innovazione e crescita sostenibile. Saranno illustrate esperienze di trasformazione aziendale, progetti di espansione sui mercati esteri e strategie di investimento in ricerca e sviluppo. Questi contributi offriranno agli imprenditori presenti un’occasione di apprendimento e ispirazione per affrontare con successo le sfide del mercato globale.

Forbes Small Giants Roadshow, i focus 2025

L’evento, condotto dalla giornalista di Forbes Italia, Carola Desimio, ha dunque offerto uno spazio di dialogo sulle realtà imprenditoriali del territorio, toccando temi chiave come sostenibilità, gestione delle risorse e le nuove sfide per le PMI nel contesto economico attuale. L’edizione di quest’anno si concentra non a caso su alcuni temi strategici per il futuro delle imprese.

Innovazione e digitalizzazione : come sfruttare le nuove tecnologie per migliorare efficienza e competitività.

: come sfruttare le nuove tecnologie per migliorare efficienza e competitività. Sostenibilità e transizione ecologica : le strategie per integrare pratiche ESG nei modelli di business.

: le strategie per integrare pratiche ESG nei modelli di business. Finanza e investimenti per le PMI : accesso ai capitali, credito bancario e strumenti di finanza alternativa.

: accesso ai capitali, credito bancario e strumenti di finanza alternativa. Internazionalizzazione e nuove opportunità di mercato: come espandere il proprio business all’estero e affrontare le sfide della globalizzazione.

La tappa di Cuneo: i temi dei panel

Il primo dibattito si è focalizzato sull’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica, temi sempre più cruciali per la competitività delle PMI. Tra i protagonisti del panel:

Andrea Galli , Large Account Team Manager di Asus , che ha illustrato il ruolo dell’AI nel migliorare i processi aziendali e ottimizzare la produttività;

, Large Account Team Manager di , che ha illustrato il ruolo dell’AI nel migliorare i processi aziendali e ottimizzare la produttività; Carlo Cigna , Chief Technology Product Officer di eVISO , che ha parlato dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di gestione dell’energia e delle materie prime;

, Chief Technology Product Officer di , che ha parlato dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di gestione dell’energia e delle materie prime; Giorgio Proglio, CEO di tabUi APP, che ha portato esempi concreti di come la tecnologia possa valorizzare il territorio e il turismo esperienziale.

Il secondo panel ha approfondito il tema dell’innovazione applicata al territorio, con un focus sulle strategie per rafforzare la competitività delle imprese locali. Hanno partecipato:

Alberto Rondelli , Area Manager di Vianova , che ha parlato di connettività avanzata e digitalizzazione come strumenti di crescita per le aziende;

, Area Manager di , che ha parlato di connettività avanzata e digitalizzazione come strumenti di crescita per le aziende; Micaela Musso , Direttore Generale di Abaco Team – Gruppo Gabetti , che ha analizzato il ruolo dell’innovazione nel settore immobiliare e nel property management;

, Direttore Generale di , che ha analizzato il ruolo dell’innovazione nel settore immobiliare e nel property management; Alberto Biraghi, Amministratore Delegato di Valgrana e Presidente di Confindustria Piemonte Piccola Industria, che ha evidenziato il valore delle sinergie tra aziende per lo sviluppo locale.

L’ultimo panel della giornata ha affrontato il tema della sostenibilità, con un focus sulle soluzioni innovative nel campo dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Gli ospiti del dibattito sono stati:

Corrado Ghiglione , Direttore Commerciale di Regardia , che ha illustrato le nuove tecnologie per l’ottimizzazione delle risorse ambientali;

, Direttore Commerciale di , che ha illustrato le nuove tecnologie per l’ottimizzazione delle risorse ambientali; Silvio Barbero , membro del Comitato Esecutivo dell’ Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo , che ha evidenziato il legame tra innovazione, alimentazione sostenibile e territorio;

, membro del Comitato Esecutivo dell’ , che ha evidenziato il legame tra innovazione, alimentazione sostenibile e territorio; Paolo Sampò, Amministratore Delegato di Mago Quality Food, che ha condiviso le strategie della sua azienda per ridurre l’impatto ambientale nella filiera agroalimentare.

Il valore del network Forbes per le PMI

Dopo la tappa di Cuneo, il tour proseguirà in altre città italiane, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprenditori e di offrire un punto di riferimento per le PMI che vogliono crescere e innovare nel mercato attuale.

Grazie al supporto del brand Forbes, il roadshow mira a rappresentare non solo un’occasione di formazione e aggiornamento per gli imprenditori, ma anche un’importante vetrina per le aziende emergenti che vogliono raccontare la propria storia e accedere a nuove opportunità di business.