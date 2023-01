Women in Export: ai nastri di partenza Obiettivo Sud

Un percorso specialistico e gratuito per valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese del Mezzogiorno: iscrizioni entro il 23 gennaio.

Nuovo percorso formativo gratuito per rafforzare le competenze tecnico-manageriali al femminile delle imprese del Mezzogiorno. Si chiama Women in Export Obiettivo Sud e a lanciarlo è SACE, ad un anno dall’avvio della community di Women in Export.

L’iniziativa, in partnership con Microsoft Italia e UPS®, mira ad offrire un sostegno concreto per la crescita delle PMI del Sud, tanto nella loro transizione digitale quanto in quella sostenibile. Allo stesso tempo, si punta ad accrescere la creazione di sinergie tra aziende femminili.

“Con questa iniziativa intendiamo contribuire a sviluppare per il Sud una politica industriale improntata all’innovazione e alla sostenibilità, – spiega Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE – puntando a rafforzare il capitale intellettuale femminile che ruota attorno alle sue filiere strategiche e settori economici, anche grazie alle opportunità innescate dal PNRR e in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale INSIEME2025, entrato già nel vivo”.

“Il digitale è un driver di crescita sostenibile in grado di aiutare le aziende italiane – dalle grandi organizzazioni alle piccole realtà sul territorio – a gestire la complessità del momento storico e le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare” commenta Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

“Siamo davvero lieti di collaborare con SACE in questo percorso formativo – sottolinea Britta Weber, amministratore delegato, UPS Italia – condividendo il nostro know-how su temi chiave dell’internazionalizzazione come l’export e la regolamentazione doganale”.

Il corso di 36 ore (90% online e 10% in presenza) è rivolto a 80 aziende a conduzione femminile del Sud, per la partecipazione di imprenditrici, manager e quadri. Le iscrizioni per WIE Obiettivo Sud si chiudono il 23 gennaio ed i percorsi formativi partono il 25 gennaio.

Per ulteriori informazioni e inoltrare le candidature è previsto un apposito link.