Outsourcing, guida ai vantaggi nel settore assicurativo

Assicurazioni Polizza decennale per immobili in costruzione: nuovo modello in vigore Decreto e schema tipo per la polizza assicurativa decennale sugli immobili in costruzione: chi acquista, può far valere diritti di indennizzo post-vendita.

Assicurazioni Risarcimento diretto: come funziona, novità 2023 e come affrontare i possibili rincari Cambiamenti in arrivo per il risarcimento diretto in caso di sinistri stradali da gennaio 2023, ma c’è chi teme rincari sui premi assicurativi: tutto quello che c’è da sapere.

Assicurazioni Assicurazioni e Superbonus: risarcimento compatibile ma non il rimborso Rimborso assicurativo fuori dal massimale delle spese ammesse al Superbonus se non concorre a formare il reddito, risarcimento danni sempre compatibile.

Assicurazioni Come risparmiare con la polizza RC familiare Come risparmiare sui costa dell’assicurazione di auto e moto con la polizza RC familiare: come si attiva e in quali casi non è invece possibile applicarla.