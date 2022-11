Vendere online in Cina: torna la Digital China Week

Tre giornate di formazione dall’8 al 10 novembre dedicate a chi desidera sviluppare un business di successo in Cina sfruttandone le tendenze Social e Web.

Torna la Digital China Week, in scena dall’8 al 10 novembre: tre giornate di formazione sul mondo digitale cinese, con focus su tendenze, strategie e piattaforme per comunicare e vendere online a contatto con gli esperti del mercato asiatico: Alibaba Group, Ant Group, East Media, Italy China Council Foundation e Tencent Cloud.

L’evento, completamente gratuito e fruibile online, permette ai partecipanti comprendere e sfruttare le dinamiche del mercato asiatico facendo tesoro dei consigli e dei pareri espressi da alcuni dei maggiori esperti del settore.

Il webinar è pensato per offrire un supporto formativo alle aziende interessate a posizionarsi e vendere online in Cina, facendo leva su uno strategico utilizzo dei social media e del live-streaming, ma anche dell’attivazione di Key Opinion Leader per portare traffico verso e-commerce e store online.

Il programma verterà su diverse tematiche, secondo il seguente calendario:

8 novembre: Posizionarsi sul mercato cinese;

9 novembre: Comunicazione e nuovi trend;

10 novembre: Vendere online in Cina.

Per iscriversi all’evento è necessario compilare il form online sul portale ufficiale dell’evento Digital China Week.