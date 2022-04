Work Service Group, azienda leader nella logistica guidata da Massimo Levorato, verso la logistica 4.0.

Work Service Group, azienda leader nel settore della logistica guidata da Massimo Levorato, è stata una delle prime realtà del settore ad adottare un modello innovativo, verso la logistica 4.0 basata su automatizzazione e digitalizzazione.

Impegnata nel settore della logistica in Italia da oltre vent’anni, Work Service Group è stata consolidata da Massimo Levorato in un’unica realtà nel 2018, con lo scopo di presentarsi alle aziende come partner e non solo come fornitore, permettendo ai propri clienti di scegliere così un unico interlocutore per essere supportati nello sviluppo del proprio business. Sotto la sua guida il gruppo ha subito adottato i nuovi paradigmi della logistica 4.0 supportando la crescita di WSG.

Work Service Group: logistica innovativa secondo il modello 4.0

Anche la logistica sta evolvendo secondo la diffusione della digitalizzazione e dei servizi di rete, motivo per cui Work Service Group ha subito messo in atto un’evoluzione all’interno dell’azienda.

Anche la logistica sta cambiando, influenzato dalla digitalizzazione, per diventare più innovativa e allo stesso tempo sostenibile sia per quanto riguarda l’utilizzo di risorse che per i costi. Le nuove tecnologie consentono una produzione più efficiente grazie ai servizi di rete che permettono di monitorare con precisione i processi e quindi l’impiego delle risorse.

Nella logistica e in Work Service Group questo ha significato lavorare per un efficientamento del sistema logistico nell’ottica di rispondere prontamente alle necessità del sistema industriale. Un’evoluzione concessa dalla digitalizzazione che influisce sull’efficientamento della pianificazione dell’utilizzo delle risorse, della produzione e quindi anche dello stoccaggio.

Work Service Group può così soddisfare le esigenze dell’industria consentendo una pianificazione più efficiente dei flussi di stoccaggio e distribuzione di materie prime. Dal punto di vista della revisione dei processi decisionali è poi possibile monitorare e raccogliere efficacemente e velocemente tutti i dati di un sistema distributivo riducendo tempi e contribuendo ad abbassare i costi.

Work Service Group, tra ciclismo e solidarietà

Da quindici anni Work Service Group oltre a portare avanti i propri servizi di logistica, è impegnata nel mondo del ciclismo, arrivando a seguire oltre 300 ragazzi di età compresa tra i 6 e 16 anni.

La Work Service Group di Massimo Levorato è sponsor delle due squadre ciclistiche: Work Service Vitalcare e Work Service Speedy Bike. Una appartenente al circuito UCI continentale e l’altra attiva a livello juniores. Entrambi i team sono impegnati in varie attività di beneficenza che coinvolgono i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Padova.