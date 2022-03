Gestione cash flow nelle PMI: come semplificarla affidandosi a un software online su misura

La gestione ottimale del flusso di cassa rappresenta un potente driver di crescita per le PMI: scopriamo le funzionalità di Agicap, il software online facile e su misura.

Il tessuto imprenditoriale italiano si caratterizza prevalentemente per la presenza di PMI, le piccole e medie imprese che hanno dovuto e devono ancora oggi affrontare molti dei contraccolpi economici generati dall’emergenza sanitaria.

Un clima di forte incertezza e instabilità che molte imprese hanno fronteggiato partendo da una situazione di liquidità precaria, inevitabilmente inasprita dalla pandemia. Secondo il rapporto ABI di febbraio 2022, lo scenario attuale vede un aumento dei prestiti concessi alle imprese e alle famiglie, in crescita dell’1,9% rispetto a un anno fa. Lo stesso report segnala anche come i tassi di interesse si mantengono relativamente bassi.

L’ultimo Outlook Abi-Cerved, inoltre, mette in evidenza un andamento positivo della qualità del credito legato alla proroga delle misure di sostegno straordinarie, che hanno contribuito a favorire la tenuta del sistema produttivo. Allo stesso tempo, tuttavia, la revoca delle disposizioni di emergenza potrebbe condurre a una crescita del flusso di nuovi crediti deteriorati proprio nell’anno in corso, generando un aumento del rischio di insolvenza.

Alla luce di queste previsioni, per le imprese diventa fondamentale cercare di affrontare e stimolare la ripresa agendo su più fronti. Da un lato puntando sulla semplificazione dei processi operativi, dall’altro sfruttando l’innovazione e la digitalizzazione per migliorare la gestione di uno dei maggiori punti critici per le PMI: i flussi di cassa.

“Il biennio 2020/2021, lo sappiamo tutti, è stato particolarmente complesso per gli imprenditori che si sono trovati in difficoltà nella pianificazione sia economica che dei flussi di cassa”, dice Giacomo Zaninetta, Country Manager di Agicap Italia, realtà Fintech che aiuta le PMI a gestire in modo efficace la propria tesoreria.

“Questa incapacità di pianificare correttamente i propri flussi di cassa ha portato molte aziende a una crisi di liquidità, che a volte si è tradotta in fallimento. Gestire in modo efficace il proprio cash flow rappresenta un driver fondamentale per la crescita e – in situazioni imprevedibili come quella che stiamo vivendo – anche per la sopravvivenza di un’azienda”.

Gestione cash flow: quanto è importante per le PMI

Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, la previsione e la gestione del cash flow è la chiave per prendere decisioni strategiche efficaci. Gestire in modo ottimale la tesoreria permette di monitorare tutte le operazioni che riguardano la liquidità, valutando lo stato di salute dell’impresa e anticipando possibili criticità.

Automatizzare il tracciamento del cash flow aziendale, inoltre, si rivela indispensabile per limitare gli errori, ridurre i rischi e attuare una programmazione mirata, volta sia a pianificare nuovi investimenti sia a tagliare le spese non necessarie.

Centralizzando gli strumenti di gestione e previsione, dunque, i manager hanno l’opportunità di concentrare i loro sforzi sull’analisi e sul processo decisionale. A tal proposito, per poter prendere decisioni basate su dati affidabili è indispensabile affidarsi a uno strumento in grado di raccogliere i dati finanziari in tempo reale.

Agicap, il software online per gestire il flusso di cassa con facilità

Rispondendo in modo efficace alla richiesta di risorse innovative per agevolare la gestione della tesoreria, il software online Agicap offre ai dirigenti e ai manager delle PMI un’unica interfaccia per ottenere una visione chiara della situazione di cassa presente e futura.

Agicap, infatti, è un software di previsione e gestione dei flussi di cassa perfetto per le aziende che desiderano tenere sotto controllo il loro futuro finanziario e, soprattutto, intraprendere specifiche azioni per ottimizzarlo.

Riducendo l’operatività manuale, inoltre, Agicap consente di scattare in ogni momento una fotografia affidabile del flusso di cassa aziendale, ottenendo un’analisi sempre accurata della tesoreria. Il software si caratterizza per una lunga serie di funzionalità:

monitoraggio del flusso di cassa : sincronizzazione dei conti bancari in piena sicurezza, centralizzazione dei pagamenti e avvisi tramite notifica in caso di ritardo;

: sincronizzazione dei conti bancari in piena sicurezza, centralizzazione dei pagamenti e avvisi tramite notifica in caso di ritardo; previsioni in tempo reale : costruzione di una base previsionale affidabile, fondata sugli obiettivi e budget impostati per le principali voci di entrata e uscita e adattabile alla posizione di cassa e agli importi in sospeso;

: costruzione di una base previsionale affidabile, fondata sugli obiettivi e budget impostati per le principali voci di entrata e uscita e adattabile alla posizione di cassa e agli importi in sospeso; integrazione dei dati : creazione di un’unica panoramica delle informazioni grazie anche al collegamento con i software di contabilità, fatturazione e CRM;

: creazione di un’unica panoramica delle informazioni grazie anche al collegamento con i software di contabilità, fatturazione e CRM; consolidamento aziendale : in caso di aziende multi-entità, creazione di viste consolidate e dettagliate per singola azienda, simulando ipotesi di investimento;

: in caso di aziende multi-entità, creazione di viste consolidate e dettagliate per singola azienda, simulando ipotesi di investimento; reporting e collaborazione : sistema multiutente per collaborare facilmente sullo stesso strumento ed esportare i dati sia per uso interno sia per comunicare con i partner finanziari;

: sistema multiutente per collaborare facilmente sullo stesso strumento ed esportare i dati sia per uso interno sia per comunicare con i partner finanziari; app mobile : applicazione mobile gratuita, compatibile con iOS e Android, che permette di controllare il flusso di cassa aziendale ovunque e in qualsiasi momento;

: applicazione mobile gratuita, compatibile con iOS e Android, che permette di controllare il flusso di cassa aziendale ovunque e in qualsiasi momento; configurazione guidata: un team di esperti di cash flow si occupa di guidare passo passo ogni cliente nella configurazione dello strumento, in modo personalizzato.

Case study: la soluzione Agicap per coordinare i punti vendita nel Retail

Una delle maggiori criticità condivise dalle attività del retail riguarda il controllo del cash flow di diversi punti vendita. Innes, azienda padovana attiva nella vendita di abbigliamento uomo, donna e bambino su più store, aveva difficoltà a tenere traccia dell’inventario, gestire le stagionalità e coordinare i flussi di cassa di ciascun negozio.

Grazie ad Agicap, è riuscita a semplificare la gestione della tesoreria. Ha ridotto il margine di errore e ottimizzato i tempi, soddisfacendo le diverse esigenze di ogni punto vendita. Per il titolare Maurizio Del Rosso, infatti, passare dall’uso di fogli Excel alle numerose potenzialità di Agicap ha rappresentato un’innovazione non da poco: collegandosi in automatico con tutte le banche, il software permette di vedere l’aggiornamento costante di entrate e uscite, determinando il cash flow in modo immediato. Una soluzione smart, propositiva e affidabile in continua evoluzione.

