Green Energy Service: il fotovoltaico con più energia per imprese e privati

Dal sogno di un futuro sostenibile nasce l’attività di Green Energy Service che progetta, realizza e gestisce impianti da energie rinnovabili.

Per l’industria italiana del post-Covid diventa strategico intraprendere un percorso di sostenibilità nella propria azienda, indipendentemente dal settore merceologico in cui opera. In particolare, il costo dell’energia è in continua crescita, è più elevato rispetto a quello dei principali competitor internazionali e la produzione con fonti tradizionali ha un grande impatto ambientale che oggi non possiamo più permetterci.

Green Energy Service supporta aziende e privati nella scelta dell’investimento più adatto alle proprie esigenze, grazie a un’esperienza di oltre 15 anni nel settore delle rinnovabili e a un team altamente qualificato, che segue l’intero processo: dalla progettazione alla realizzazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici per qualunque soluzione civile ed industriale. La capacità di presidiare l’intera filiera rappresenta dunque il valore aggiunto: GES si distingue dai competitor proprio perché si configura come un partner unico, in grado di seguire il cliente a trecentosessanta gradi, durante tutto il complesso iter che parte dall’autorizzazione e prosegue con la realizzazione e la gestione dell’impianto. Parte integrante del gruppo è WeServi­ce, il braccio operativo e tecnico, che supporta tutta la fase progettuale con l’obiettivo di arrivare a soluzioni che minimizzino l’investimento e massimizzino le performance. Grazie a questo approccio innovativo, sono diversi gli imprenditori che in tutta Italia si sono affidati a GES per il presidio completo della filiera realizzativa nel campo degli impianti foto­voltaici.

Il cliente al centro

Dietro al successo di Green Energy Service si cela il profondo know-how del mondo fotovoltaico, che deriva da una lunga esperienza di sviluppo, aggiornamento, costruzione e gestione di numerosi impianti, ma anche dalla capacità di assicurare i migliori standard per garantire la massima efficienza, efficacia e trasparenza dei servizi offerti. L’obiettivo primario è sempre quello di ascoltare le richieste dei clienti, semplificando e gestendo direttamente tutti i processi e le attività relative all’impianto.

Grandi impianti e comunità energetiche

La Divisione Grandi impianti di Green Energy Service si occupa di impianti fotovoltaici a terra e su capannoni industriali. GES è partner di alcuni fondi di investimento attivi in Italia e gestisce per loro tutte le fasi, dalla ricerca di terreni, allo sviluppo delle autorizzazioni fino alla consegna chiavi in mano dell’impianto e alla sua gestione successiva, in un’ottica di garanzia dei risultati con l’obiettivo di realizzare impianti fotovoltaici secondo il decreto FER1 e in Grid Parity.

L’ultima nata in casa GES è la divisione comunità ener­getiche che risponde alla crescente richiesta del mercato di soluzioni per l’autoconsumo su edifici residenziali. Oltre a soluzioni per impianti fotovoltaici, la divisione ha integrato la realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento civili e propone soluzioni di efficientamento energetico a 360° per le abitazioni, a seguito di una analisi approfondita e del monitoraggio dei consumi.

Ope­ration & Maintenance

La divisione Ope­ration & Maintenance si occupa di gestire ciascun impianto quale asset finanziario, dal monitoraggio delle performance alla gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi. GES offre attività di telecontrollo e reportistica sette giorni su sette e H24, assistenza burocratica al passo con gli aggiornamenti normativi, revamping & repowering per massimizzare le performance. Il gruppo mette anche a disposizione un servizio di consulenza tecnica specialistica sugli impianti realizzati, monitorandoli costantemente per garantire l’efficienza e la disponibilità dell’impianto a tutela dell’investimento. Attraverso puntuali analisi, GES verifica il corretto funzionamento dell’impianto con interventi di manutenzione programmata e straordinaria, intervenendo tempestivamente in caso di anomalie.

