Prime Day Amazon 2020, sconti e iniziative per PMI

Prime Day Amazon il 13-14 ottobre: formazione sui servizi, buoni sconto per chi acquista da una selezione di prodotti e iniziative per le PMI.

Un evento di formazione, un’iniziativa promozionale e un investimento per 85 milioni di euro: il Prime Day 2020 di Amazon punta particolarmente sulle PMI, con l’obiettivo di supportarne le vendite online in un anno di grande difficoltà, causa Covid, ma anche di opportunità di sviluppo per le attività di e-commerce.

Il Prime Day, tradizionale appuntamento di offerte e occasioni per i clienti Prime, è previsto per il 13 e 14 ottobre. In vista dell’evento di e-commerce, Amazon organizza un serie di attività a supporto delle PMI.

Partiamo dall’evento dedicato alle imprese, chiamato “Viaggio Verso Amazon Prime“: un settimana di corsi di formazione all’e-commerce per le PMI, dal 5 al 9 ottobre. Le aziende partner di Amazon avranno a disposizione gli esperti del colosso dell’e-commerce per approfondire gli strumenti a loro disposizione per far crescere l’attività di vendita online. Sono previste diverse sessioni tra webinar, tavole rotonde, training individuali.

I temi: i primi passi per iniziare a vendere su Amazon e per dare visibilità al proprio brand, come vendere e inviare i propri prodotti in tutta Europa, come poter gestire al meglio l’attività durante la stagione di vendita invernale. Previsto un focus sulla logistica di Amazon (spedizioni veloci, gestione resi, servizio clienti), con la possibilità di essere seguiti passo passo per iniziare a utilizzarla.

La promozione è invece rivolta ai clienti, con l’obiettivo di spingere le vendite delle PMI. Si tratta di un buono da 10 euro, da spendere durante la due giorni di Prime Day, che viene riconosciuto a coloro che, dal 28 settembre al 12 ottobre 2020 spendono 10 euro per acquistare prodotti delle PMI, scelti fra una selezione (c’è un apposito link nella home page del portale di e-commerce per accedere all’elenco dei prodotti che danno diritto al buono).

«Nel corso di questo anno senza precedenti ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese», segnala Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager di Amazon.it e Amazon.es. Un impegno che comporta anche un investimento: 85 milioni di euro, a livello globale, destinati a promozioni speciali per le PMI durante il Prime Day e la stagione natalizia.

In vista del Prime Day ci sono anche altre promozioni in corso: sconti o buoni sui prodotti Amazon, e anche altre iniziative che coinvolgono le PMI e il Made in Italy, come lo sconto fino al 20% su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle.