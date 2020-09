Risk Detector: analisi dei rischi su misura per le PMI

Per gli imprenditori gestire il rischio in modo efficace significa mappare anche gli imprevisti più difficili da prevedere: cosa offre Risk Detector di Methis.

Conoscere in modo chiaro e dettagliato i rischi che possono celarsi all’interno della propria azienda è il primo passo per sviluppare un programma assicurativo adeguato ed efficiente, che possa tutelare l’imprenditore e fare in modo che la continuità aziendale sia sempre garantita, anche a fronte di crisi impreviste.

Per chi guida un’impresa, PMI comprese, la strada giusta da percorrere si basa sulla conoscenza dettagliata dei rischi a cui l’azienda si espone, da mappare e valutare con attenzione e consapevolezza per poter stipulare una polizza assicurativa ad hoc tarata sulle singole esigenze.

Se da un lato la gestione del rischio aziendale è fondamentale per mettere in sicurezza l’impresa e limitare gli imprevisti che possano ricadere sulla responsabilità di imprenditori e amministratori, dall’altro lato un modello organizzativo efficace e strutturato non può basarsi sulla mera sottoscrizione di un contratto assicurativo standard che copre solo i rischi comuni in modo generico.

Per aiutare le PMI a identificare e trasferire sulla polizza i rischi più specifici legati alla singola attività, tuttavia, Methis ha creato Risk Detector: uno strumento di analisi e consulenza in grado di efficientare il flusso operativo di gestione, identificando in maniera precisa i diversi rischi a ogni livello, anche quelli più difficili da prevedere, prima di scegliere una soluzione assicurativa.

Risk Detector: caratteristiche e obiettivi

L’obiettivo primario di Methis – che dal 1995 rappresenta il riferimento professionale delle aziende per ogni scelta di gestione e trasferimento dei rischi – è quello di fornire agli imprenditori nuovi modelli assicurativi, rendendoli protagonisti di ogni decisione. Risk Detector è un innovativo sistema di analisi dei rischi che permette di basare le scelte assicurative sulle reali priorità aziendali. Non è una polizza assicurativa, ma una risorsa utile per scovare tutti i possibili rischi e capire se l’assetto assicurativo esistente risponde in modo efficace alle effettive esigenze dell’impresa.

Per l’imprenditore affidarsi a una soluzione strutturata come Risk Detector rappresenta una scelta vantaggiosa da diversi punti di vista:

garantire la continuità del business in caso di imprevisti di varia gravità;

in caso di imprevisti di varia gravità; ridurre gli elementi di responsabilità che gravano per legge su imprenditori e amministratori (responsabilità verso i lavoratori, codice della crisi d’impresa, responsabilità penale dell’ente).

Risk Detector è uno strumento senza dubbio non convenzionale, lontano da polizze preconfezionate, ma anche una risorsa specifica e completa che non individua solo i rischi più evidenti ma anche quelli che si possono nascondere sotto la superficie.

Vantaggi per l’imprenditore

Risk Detector mette l’imprenditore nella condizione di scegliere con consapevolezza la soluzione che più si allinea alla sua politica di gestione, verificando anche l’adeguatezza e la convenienza di eventuali coperture assicurative già esistenti. La consulenza Methis parte da un primo incontro conoscitivo con i responsabili aziendali, seguito da:

un approccio tecnico tramite una prima analisi documentale e la compilazione di appositi questionari;

tramite una prima analisi documentale e la compilazione di appositi questionari; una visita in loco per avere una conoscenza diretta dell’azienda stessa e dei rischi che possono esserci;

per avere una conoscenza diretta dell’azienda stessa e dei rischi che possono esserci; la redazione di un documento contenente l’ analisi dei rischi puri dell’azienda, in cui vengono indicate le criticità più evidenti, anche rispetto alle coperture assicurative già in possesso, e vengono fornite le indicazioni tecniche ed economiche per approntare le migliorie;

dell’azienda, in cui vengono indicate le criticità più evidenti, anche rispetto alle coperture assicurative già in possesso, e vengono fornite le indicazioni tecniche ed economiche per approntare le migliorie; aggiornamenti programmati per rivedere le informazioni e adattarle alle nuove esigenze.

È possibile richiedere gratuitamente un esempio di analisi dei rischi aziendali per verificare le potenzialità di Risk Detector.

Maggiori informazioni sulla soluzione Risk Detector sono reperibili sul portale web dedicato.