IBM: formazione gratis per PMI e professionisti

Ciclo di webinar e corsi di formazione per potenziare le competenze digitali di PMI e professionisti: il progetto SkillsBuild Reignite di IBM.

SkillsBuild Reignite è il nuovo progetto formativo promosso da IBM che, in collaborazione con una rosa di partner, promuove un ciclo di webinar per potenziare le competenze delle PMI e dei professionisti in tema digitale.

Insieme a Intesa SanPaolo, Jones Day, Fondazione Human Age Institute, Cisco, Red Hat, Burning Glass, Geosmartcampus ed Experis, IBM mette a disposizione una piattaforma online per l’apprendimento a distanza, accessibile gratuitamente. Sono previsti 180 webinar sui temi del digitale e oltre 200 corsi di aggiornamento professionale, per un totale di circa mille ore di formazione disponibili in italiano e in inglese.

Quattro le tematiche centrali dei webinar: finanza, risorse umane, adempimenti legali e digitale. I corsi faranno invece riferimento alla trasformazione digitale, spaziando dalla cybersecurity alla data science, dalle strategie di business alla gestione del rischio.

È possibile iscriversi alla piattaforma a partire dal 25 di agosto. I contenuti, invece, saranno accessibili a partire dal mese di settembre 2020.