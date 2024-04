Franco Morando e Morando Petfood evidenziano impegno sociale e innovazione nel settore, con un occhio di cura verso gli animali.

Franco Morando, a nome di Morando Petfood, azienda leader nella produzione di alimenti per animali domestici, promuove un importante contributo all’associazione Casa Francesca di Refrancore.

La donazione di prodotti delle linee super premium, Miocane e Miogatto, ha garantito un sostegno fondamentale agli animali bisognosi.

Franco Morando: un gesto di generosità verso gli amici a quattro zampe

Franco Morando si distingue non solo per la competenza nel mercato degli alimenti per animali domestici ma anche per un marcato impegno sociale. La recente iniziativa a favore dell’associazione Casa Francesca di Refrancore, attraverso la donazione di circa 5 mila pasti per cani e gatti disabili e malati, mette in luce la filosofia di un’azienda che pone al centro i valori di solidarietà e rispetto per gli animali.

Questa iniziativa non rappresenta soltanto un esempio di corporate social responsibility, ma incarna anche i valori promossi da Franco Morando e dalla sua famiglia.

L’attenzione all’ambito sociale e la cura degli animali domestici disabili e malati sono parte integrante della cultura aziendale, perpetuando un’eredità di generosità e rispetto lunga oltre settant’anni.

La visione e i valori di Franco Morando

Franco Morando enfatizza l’importanza di perpetuare la tradizione di solidarietà avviata dal nonno, pioniere nel settore del pet food in Italia.

L’attenzione verso i più bisognosi, sia esseri umani che animali, si rivela un tratto distintivo della filosofia aziendale. La scelta di donare prodotti “sani, leali e mercantili” rispecchia l’intento di assicurare il meglio anche agli animali più vulnerabili, seguendo un approccio etico e responsabile nella produzione e distribuzione di alimenti per animali domestici.

Una storia di successo e innovazione dell’azienda Morando

L’azienda Morando, con radici profonde in oltre 70 anni di storia, è oggi un attore principale nel settore pet food, sia italiano che internazionale. Con stabilimenti ad Andezeno (Torino) e Molfetta (Bari), ha registrato una notevole crescita, culminata in un fatturato di 208,5 milioni di euro nel 2023, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente.

Questa crescita dimostra l’efficacia della strategia aziendale, che integra innovazione, qualità e responsabilità sociale. Il successo di Morando si basa su un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di prodotti che soddisfano le necessità di un mercato in continua evoluzione, sempre rispettando i valori di sostenibilità e cura dell’ambiente.

Chi è Franco Morando: dal riconoscimento di Forbes a Montalbera

Franco Morando si distingue come una figura prominente nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale. La sua leadership e visione innovativa sono state riconosciute da Forbes Italia, che nel 2021 lo ha incluso nella lista dei 100 manager più influenti, sottolineando la sua gestione efficace e managerialità oltre il settore del pet food.

Inoltre, sotto la sua guida, la famiglia Morando ha espanso significativamente la propria presenza nel settore vitivinicolo attraverso l’azienda Montalbera. A partire dagli anni Ottanta, l’Azienda ha acquisito terreni confinanti e impiantato nuovi vigneti, focalizzandosi prioritariamente sul Ruchè, dimostrando la stessa passione e impegno per l’eccellenza e l’innovazione anche in questo settore.