MPS lancia offerta su Mediobanca: verso un nuovo leader bancario italiano

Dai minibond al crowdfunding, passando per tokenizzazione e invoice trading, la finanza alternativa aumenta le opzioni di credito per le PMI.

Private Equity e Venture Capital in crescita in Italia: trend e previsioni

Da EY e Deloitte una panoramica di mercato per il private equity ed il venture capital in Italia per il 2025, con numeri, tendenze e stime: 2025 anno positivo