Mutuo casa al 90% garantito alle famiglie numerose

Fondo di garanzia per i mutui prima casa, che in caso di famiglie numerose può coprire fino al 90% della cifra finanziata: tutte le agevolazioni 2024.

Il Fondo di garanzia per i mutui accesi per l’acquisto della prima casa rappresenta un valido strumento a supporto dei giovani e delle famiglie numerose, che appartengono alle categorie individuate come “prioritarie” e beneficiarie di agevolazioni aggiuntive.

Sono considerati richiedenti prioritari:

giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età;

che non abbiano compiuto trentasei anni di età; giovani coppie : nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni;

: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni; nucleo monogenitoriale con figli minori : persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con conviventi, oppure persona separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore;

: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con conviventi, oppure persona separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore; conduttore di alloggi IACP (di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari).

Fondo Garanzia Mutui Prima Casa: guida 2024 14 Maggio 2024 Per questi soggetti il tasso d’interesse effettivo globale (Teg) massimo applicabile è uguale al Tegm rilevato dal ministero dell’economia.

Il fondo garantisce mutui per acquisto o per acquisto e riqualificazione della prima casa per cittadini non proprietari di altri immobili ad uso abitativo, rilasciando garanzie del 50% della quota capitale su mutui non superiori a 250 mila euro.

Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, possono ottenere la garanzia del Fondo mutui prima casa anche fino all’80% e, in alcuni casi, fino al 90% del capitale finanziato (ma solo se il rapporto tra mutuo richiesto e prezzo di acquisto dell’immobile supera l’80%):

nuclei familiari con tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui, oppure con quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui (in questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all’85%), oppure con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (la copertura può arrivare al 90%).

Per accedere alla garanzia del Fondo occorre compilare il modulo pubblicato sul sito internet di Consap, presentandolo a una delle banche convenzionate o degli intermediari finanziari aderenti. Ne esiste una versione standard ed una per le categorie prioritarie.