Il taglio dei tassi BCE fa scendere il costo dei mutui, con quelli fissi che si mostrano i più competitivi: ecco i tassi aggiornati e offerte a confronto.

E’ finalmente iniziato il percorso della BCE verso il calo dei tassi di interesse, che ha tagliato di 25 punti base il costo del denaro dopo due anni di continui rialzi, portandolo al 4,25%. A percepire gli effetti immediati dell’inversione di politica monetaria volta a contrastare l’inflazione sono le rate dei mutui.

In questo nuovo quadro, per i nuovi finanziamenti ipotecari, secondo la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), le rate dei mutui sono già diminuiti a una media del 3,69% e potrebbero ancora scendere fino al 3,45%: significa un risparmio di 200 euro al mese (oltre 60mila euro) su un mutuo casa da 200mila euro in 25 anni.

Impatto sui mutui del taglio BCE di giugno

Il taglio dei tassi BCE attende ora un nuovo impatto sui mutui a tasso variabile legati all’indice Euribor, con la conseguenza di un immediato calo della rata mensile. Ma come individuare il tasso più conveniente per chi si appresta a richiedere adesso un nuovo finanziamento immobiliare? Il mutuo a tasso fisso si conferma ancora la scelta migliore

Tassi Euribor al 6 giugno 2024



Euribor Fixing EURIBOR 1M 3,676% EURIBOR 3M 3,752% EURIBOR 6M 3,738% EURIBOR 1A 3,69%

Tassi Eurirs del 6 giugno 2024



Eurirs – Irs Fixing IRS 10A 2,82% IRS 15A 2,82% IRS 20A 2,75% IRS 25A 2,63% IRS 30A 2,52%

Le migliori offerte di mutuo a tasso fisso oggi

Per un mutuo da 200mila euro a Milano, con durata 30 anni, richiesto da un single di 35 anni, in base alle simulazioni online aggiornate al 7 giugn 202, questi risultano essere i migliori mutui del giorno:

Banca Tasso Rata Taeg BPER Banca 2,65% € 402,96 2,76% Intesa Sanpaolo 2,65% € 402,96 2,77% Credem 2,61% € 400,86 2,83% Crédit Agricole Italia 2,68% € 404,54 2,85% BNL – Gruppo BNP Paribas 2,80% € 410,89 2,97% Banca Sella 2,99% € 421,06 3,05% Webank 2,99% € 421,06 3,09% Banco BPM 2,84% € 413,02 3,09% Banco di Desio e della Brianza 3,17% € 430,83 3,43% UniCredit 3,39% € 442,93 3,67%