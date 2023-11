Tassi sui mutui ancora in rialzo

I tassi sui mutui sono ancora in salita, i prestiti concessi meno numerosi: è la conseguenza di un anno di stretta monetaria e di rallentamento economico.

I tassi sui mutui casa salgono ancora: a ottobre la media è stata del 4,37% contro il 4,21% di settembre. Più cari anche i prestiti alle imprese: in media al 5,45% dal 5,35% di settembre.

I dati sono contenuti nel bollettino di novembre dell’ABI e riflettono l’impatto della politica monetaria restrittiva della BCE, con gli aumenti del costo del denaro che si trasmettono all’economia reale.

Mutui casa ancora in rialzo, domina il tasso fisso

I migliori mutui prima casa di novembre 2023 9 Novembre 2023 Il tasso dei mutui del 4,37% rappresenta una media fra il tasso fisso e il tasso variabile. In un anno, è salito di oltre due punti (era al 2,05% nel giugno 2022). Resta comunque sotto i livelli record di fine 2007, quando era al 5,72%.

Sul totale dei mutui, resta ampiamente prevalente il tasso fisso (il 72,6% contro l’82,7% del mese precedente).

I dati sui mutui si riferiscono a uno scenario di tassi in salita, perché la propagazione sul mercato delle politiche BCE non è immediata. Dunque, il costo di mutui e prestiti ancora non ha incamerato lo stop ai rialzi deciso da Francoforte nell’ultima riunione.

Secondo i dati Bankitalia sull’intero trimestre, i mutui ipotecari sono rimasti stabili al 64,1%. Anche il rapporto fra l’entità del prestito e il valore dell’immobile è sostanzialmente invariato e pari al 76,7% (lo stesso livello del trimestre precedente).

Le condizioni di accesso ai mutui casa sono rimaste invariate, mentre quelle per il credito al consumo sono state inasprite.

Prestiti a famiglie e imprese più cari e in calo

I migliori Conti Deposito di novembre 2023 10 Novembre 2023 In base alle rilevazioni ABI, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 4,70%, mentre a settembre era stato del 4,61%. La salita dei tassi corrisponde a una riduzione del numero di finanziamenti a imprese e famiglie, che sono scesi del 3,6% rispetto a un anno prima.

Si evidenzia comunque una leggera ripresa rispetto al -3,8% di settembre, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 6,7% e quelli alle famiglie dello 0,9%.

La dinamica dei finanziamenti alle famiglie è risultata in rallentamento rispetto al mese precedente per la componente di prestiti per l’acquisto di abitazioni (+0,5% rispetto a +0,8%) e in lieve aumento per il credito al consumo.

Il calo dei volumi di credito, segnala l’ABI, è coerente con il rallentamento della crescita economica che deprime la domanda di prestiti.

Nell’ultimo trimestre, in particolare, i prestiti alle imprese hanno registrato un ulteriore irrigidimento. L’inasprimento delle condizioni di accesso ai finanziamenti è stata in parte compensata dalla riduzione dei margini applicati dalle banche, in particolare sui prestiti meno rischiosi (in considerazione di una maggiore domanda di mercato).