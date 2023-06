BTP Valore, corsa alle sottoscrizioni: scheda completa

BTP Valore: emissione 5 giugno, come funziona l'investimento retail, codice ISIN, scheda informativa, tassi cedolari e confronto rendimenti con BTP Italia.

Dal 5 giugno i risparmiatori privati (pubblico retail) possono acquistare il nuovo BTP Valore, ossia titolo di Stato con scadenza a 4 anni e tasso fisso minimo garantito del 3,25% lordo per i primi due anni e del 4% per il terzo e quarto anno, con ulteriore extra–premio finale dello 0,5%.

L’emissione è in calendario lunedì 5 giugno, con chiusura venerdì 9 giugno 2023 alle ore 13:00, salvo chiusura anticipata. Visti gli alti tassi cedolari previsti è data per certa una vera e propria corsa alle sottoscrizioni.

In questo articolo illustriamo tutte le caratteristiche del titolo in maniera semplice e sintetica, con le istruzioni di acquisto ed il calcolo dei rendimenti garantiti.

Come si compra il BTP Valore

Il collocamento avviene sul MOT, ossia il mercato secondario riservato agli investitori retail (i privati, famiglie, piccoli risparmiatori). Il lotto minimo acquistabile è pari a mille euro senza costi né commissioni per il risparmiatore che acquista il titolo in emissione.

Il primo giorno di collocamento è il 5 giugno. La chiudura è prevista per venedrì 9 giugno ma può avvenire prima, tuttavia è garantita la sottoscrizione almeno fino al 7 giugno.

BTP Valore in banca e alle Poste

BTP Valore dal 5 giugno: come si sottoscrive 2 Giugno 2023 Per sottoscrivere il BTP Valore, il privato cittadino può rivolgersi alla propria banca o alle Poste (purchè vi abbia un conto aperto) , recandosi allo sportello oppure procedendo online se il suo home banking è abilitato alla funzione di trading online. Gli istituti ufficialmente responsabili dell’operazioni di collocamento sono comunque Intesa San Paolo e Unicredit), assieme a Banca Akros e Banca Sella Holding.

ISIN BTP Valore in emissione a giugno 2023

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005547390.

Cosa significa titolo per investitori retail?

I BTP Valore sono titoli di Stato riservati agli investitori retail (investitori individuali e affini), ossia anche i privati e rappresentano una forma d’investimento di medio-lungo termine pensata proprio per i piccoli risparmiatori. Il collocamento per il pubblico retail, diversamente da quanto accade per gli investitori istituzionali, avviene sul mercato secondario (MOT) invece che su quello primario (asta riservata) e quindi il titolo si può comprare fin dal primo giorno di emissione direttamente in banca o alle Poste.

Investire in BTP Valore conviene?

Con il BTP Valore il Governo ha previsto una remunerazione progressiva nel tempo (cedole semestrali crescenti), ossia con tassi fissi garantiti e certi (non inferiori a 3,25% per il primo biennio ed a 4% per il secondo biennio) che sono legati all’investimento effettuato, prevedendo la rivalutazione del capitale. I tassi definitivi saranno fissati il giorno successivo ala chiusura del collocamento.

Significa niente sorprese, un po’ come con i Conti Deposito che offrono condizioni prefissate e che consentono lo sblocco del capitale anche prima.

Calcolo rendimento BTP Valore: simulazione

CHi sottoscrive mille euro in BTP Valore, avrà la certezza di incassare ogni sei mesi 32,5 euro lordi per i primi due anni e 40 euro lordi ogni sei mesi per gli ultimi due, con un premio finale di 5 euro lordi. Significa che il rendimento minimo lordo per ogni mille euro investiti è di 150 euro.

Chi investe 10mila euro e detiene il titolo a scadenza otterrà un rendimento lordo di almeno 1.500 euro.

BTP Valore o BTP Italia?

BTP: investire in base ai rendimenti 15 Maggio 2023 Se consideriamo che il picco inflazionistico potrebbe essere raggiungo nel corso del 2023, il meccanismo del BTP Valore (slegato dall’inflazione) rispetto ai classici BTP Italia (indicizzati all’inflazione) da qui ai prossimi anni può risultare più conveniente laddove dovesse esserci un calo dell’inflazione al di sotto di una soglia inferiore al tasso fisso garantito.

Poi, come di consueto per questi titoli, chi detiene il titolo fino a scadenza (3 giugno 2027) incassa anche il premio fedeltà (o,5% lordo). E quattro anni sono relativamente pochi rispetto ad altri titoli di medio termine.

Ad ogni modo, anche se la scadenza teoric è quadriennale, l’investimento potrà comunque essere sbloccato prima, rivendendo il titolo prima del 3 giugno 2027, con un rendimento che sarà pari alle quotazioni di mercato alla data di vendita.

La tassazione è invece uguale a quella di tutti i titoli di Stato, pari al 12,5%.

BTP Valore: scheda informativa

Qui le FAQ del Ministero sul BTP Valore per tutti gli eventuali dubbi.