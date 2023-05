Come prelevare senza bancomat usando la tessera sanitaria

Prelevare denaro contante senza sportello ATM del bancomat? E' possibile grazie al servizio Mooney (ex SisalPay) per conti del Gruppo Intesa SanPaolo.

Pratico, veloce e sicuro, il pagamento elettronico ha numerosi vantaggi ma spesso si ha la necessità di avere con sé denaro contante nell’immediatezza. Cosa fare se lo sportello della propria banca non è vicino? Per chi non avesse nelle vicinanze neppure l’ATM di una filiale diversa, è possibile prelevare senza bancomat usando la tessera sanitaria.

Un “privilegio”riservato a chi è titolare di un conto con carta di debito emessa da una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram può ritirare denaro contante in un punto vendita Mooney (ex SisalPay).

Mooney consente di ritirare denaro contante presso tutti i suoi 45mila punti vendita abilitati. Per trovarli è sufficiente entrare nella sua app, o nel sito Mooney.it, ed inserire la propria posizione per vedere tutti i rivenditori vicini tra tabacchi, bar o edicole.

Come prelevare con tessera sanitaria

Carta PostePay, come funziona l'alternativa al bancomat 1 Marzo 2023 Negli esercizi convenzionati Mooney abilitati al servizio, si può prelevare contanti ma solo se si è titolare di una carta di debito emessa da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram.

Per prelevare è semplice: basta inserire la tessera sanitaria o il codice fiscale nel POS degli esercizi convenzionati e scegliere l’importo da prelevare. Poi si inserisce la carta di debito e dopo aver controllato che l’importo sia corretto, basterò digitare il PIN della carta e confermare. A questo punto si ritirano i contanti e lo scontrino che certifica l’operazione.

Per i prelievi di contanti si possono usare le carte di debito emesse da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram:

BancoCard,

XME Card Plus,

Carta Insieme Debito

per la clientela Business, Carta Debit e Carta Debit Plus in base al circuito riportato sulla carta stessa.

Per ritirare denaro in un punto vendita abilitato Mooney occorre dunque:

essere titolare di una carta del Gruppo Intesa Sanpaolo abilitata ai circuiti Maestro, Mastercard, Visa e Visa Electron;

avere con sè la tessera sanitaria;

inserire il PIN della carta per autorizzare il ritiro di denaro.

Importo prelievi e costi

Con il servizio di ritiro denaro contante si può prelevare fino a un massimo di 250 euro, con un minimo di 25 euro. In ogni caso, l’importo massimo di ritiro di denaro dipende dalla disponibilità di cassa del punto vendita.

Il servizio è gratuito, ma la banca potrebbe applicare delle commissioni se previste. In particolare fino al 31 dicembre 2023 è prevista una commissione pari a 1,50 euro per singola operazione. Dal 1° gennaio 2024 la commissione sarà pari a 2,00 euro. Inizialmente il servizio è disponibile sui circuiti Maestro, MasterCard, Visa e Visa Electron.